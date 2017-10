„Oil Terminal“ a fost cât pe ce să intre în insolvenţă

„Oil Terminal“ a fost cât pe ce să intre în insolvență

O altă schimbare importantă este reducerea numărului salariilor compensatorii acordate în cazul concedierilor efectuate din inițiativa companiei. Conform vechiului contract colectiv de muncă, angajații disponibilizați, care aveau cel puțin trei ani vechime în unitate, bene-ficiau de 1,5 salarii compensatorii pentru fiecare an de muncă în „Oil Terminal”. Prin noul contract se acordă un singur salariu.Evoluția veniturilor salariale este determinată de cea a activității. „Cantitățile de mărfuri operate în 2013 au fost mai mici decât în anul precedent. Nici 2014 nu a început prea bine. Până la data de 31 mai, am realizat un trafic de 2.064.000 tone mărfuri. Estimăm că vom încheia semestrul cu 2.550.000 tone, cu puțin sub ceea ce ne-am programat. Dacă luăm în calcul prognozele clienților noștri, traficul anual va fi de 4.650.000 tone. Sperăm să depășim acest nivel, întrucât am identificat clienți noi, iar unii dintre cei vechi intenționează să deruleze cantități mai mari de produse prin terminalul nostru” - relatează directorul general.În ciuda scăderii traficului de mărfuri, „Oil Terminal” a încheiat anul 2013 cu un excedent financiar de 1.987.263 lei. Rezultatul pozitiv se datorează veniturilor obținute din vânzarea reziduurilor petroliere. „În septembrie 2013, pentru 5.000 tone de șlam tranzacționate pe bursă am încasat 2,6 milioane dolari” - a precizat Ciutureanu.Până de curând, „Oil Terminal” a stat cu sabia lui Damocles deasupra capului, din cauza unei afaceri din 2003, când societățile „Rompetrol Rafinare“ și „Rafo“ au derulat prin intermediul terminalului petrolier din Constanța o cantitate de circa un milion tone de țiței.La acea vreme, Biroul Vamal Constanța a considerat că „Oil Terminal“, în calitate de depozitar și prestator de servicii, este vinovată că a eliberat țițeiul către proprietari, fără efectuarea plăților privind contravaloarea obligațiilor vamale și TVA aferent. Ca urmare i-a întocmit actele constatatoare și cazul a intrat pe rolul justiției.„Oil Terminal“ s-a apărat, sus-ținând că obligația plății revine proprietarilor țițeiului și cerând să fie anulate actele constatatoare, care o incriminau. De altfel, atât „Rompetrol Rafinare“ (în 2003), cât și „Rafo“ (în 2007) achitaseră obligațiile, la Biroul Vamal Iași. În cei 11 ani de procese, în care toate instanțele i-au dat dreptate, „Oil Terminal” a irosit peste 500.000 de euro cu cheltuielile judiciare și avocații.Deși procesul era încă pe rol, la începutul lunii martie, compania a primit, din partea ANAF, o decizie, prin care era somată să achite 111.054.565 lei cu titlu de dobânzi de întârziere aferente taxelor vamale, TVA și comisionului vamal. Fiind în pericol să fie executată silit, societatea și-a constituit provizionul pentru plata sumei reclamate de ANAF, astfel că rezultatul pozitiv obținut în 2013 nu a mai fost înregistrat ca profit.„Am atacat decizia de impunere și, chiar în ultima zi a lunii mai 2014, am primit, de la comisia de constatare în anulare a ANAF, decizia de recunoaștere a nulității actului de constatare a prejudiciului. Pe baza acestei noi probe, urmează ca instanța să decidă anularea actului Biroului Vamal Constanța. Am fost la un pas de a intra în insolvență” - a declarat Ciutureanu.Cazul relatat demonstrează cât rău pot face birocrații incompetenți și iresponsabili. Nu doar „Oil Terminal” a irosit peste 500.000 de euro, căutându-și dreptatea în Justiție. ANAF a pierdut, la rândul ei, cu aceste procese, o sumă apropiată ca mărime, dar din banii contribuabililor.Conducerea Fiscului are obligația să recupereze paguba de la vinovați, de la vameșii incompetenți care au întocmit procesele verbale de constatare, de la șefii lor și juriștii care au dat avize și au întreținut acest scandal epuizant și costisitor pentru toată lumea, dar mai ales pentru plătitorii de taxe și impozite.