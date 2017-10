Oierii români au exportat produse de 500 de milioane de euro, fără ajutorul statului

România este pe locul trei în Europa după numărul total de ovine și caprine. Totuși, la fel ca și sectorul agricol vegetal, zootehnia este ignorată de autoritățile statului. Crescătorii de ovine și caprine întâmpină aceleași probleme de capitalizare și birocrație ca și restul fermierilor. Pichetarea de marți nu a rezolvat revendicările oierilor. România are în prezent un efectiv de peste 6 milioane de ovine și caprine. La nivel local, există un efectiv de aproximativ 280.000 - 300.000 de ovine și caprine. „Avem un cuvânt greu de spus în Uniunea Europeană. Nu în România, din păcate. Practic, suntem singurul sector care a exportat produse de jumătate de miliard de euro fără a primi nici un leu ajutor de la stat. Sunt alte sectoare care primesc subvenții peste subvenții pentru a ajuta exportul, nu este cazul la noi”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Dimu Polifronie, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea, una din asociațiile prezente la pichetul de marți al fermierilor. Cea mai mare problemă rămâne lipsa fondurilor și întârzierea ajutoarelor de la stat și de la Uniunea Europeană. „Cerem în primul rând ca plățile să fie făcute la timp, până la sfârșitul anului. La negocierile de marți cu reprezentanții Ministerului Agriculturii (MAPDR), am convenit ca plata subvențiilor pe cap de animal să înceapă până la 15 octombrie. Până la 30 septembrie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură trebuia să anunțe câte oi și capre sunt eligibile, dar nu a făcut-o. Suma de 66 milioane euro, pentru plățile naționale complementare, trebuie împărțită la numărul eligibil de oi, pentru a vedea care este valoarea subvenției în acest an. Până la 10 octombrie ar trebui să iasă Ordinul de Guvern. Dacă statul nu începe acordarea subvențiilor, pe 20 octombrie vom veni în număr mult mai mare la București, pentru a picheta sediul MAPDR și Guvernului”, a explicat Dimu Polifronie. Anul trecut, a fost acordată pentru specia ovină și caprină suma de 43,9 lei pe cap de animal. De asemenea, crescătorii de ovine doresc ca, în bugetul de anul viitor, să fie incluse formele de sprijin financiar pentru zootehnie. „Până la urmă, sunt banii dați de Uniunea Europeană, nu contează ce guvern e, fie plătești la timp, fie suporți penalități”, a atacat crescătorul de ovine din Constanța. O altă problemă revendicată de zootehniști este dificultatea cu care se face identificarea efectivului de animale. „Este necesar preluarea identificării efectivului de animale de către asociații, însă acest lucru trebuie făcut cu sprijinul statului. Ministerul a acceptat propunerea, cu amendamentul să nu se implice deloc. Nu este posibil așa ceva. Costurile sunt mult prea mari”, a mai precizat Dimu Polifronie. Nu în ultimul rând, asociația dorește rezolvarea cât mai rapidă a situației pășunilor în România. În prezent, din cele 4,7 milioane hectare de pășuni și fânețuri, doar 2 milioane hectare sunt folosite efectiv de crescătorii de animale. „Sper ca în viitorul apropiat, crescătorii de animale români să aibă susținere din partea statului și să fie protejate pășunile României. După 1990, au venit foarte mulți străini care au cumpărat terenurile și au făcut din ele cartiere de vile. Negociem și cu Romsilva pentru a ne permite să venim cu oile la pășunat, în anumite zone de pădure”, a concluzionat președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea.