Ofertă de până la 1.200.000.000 acțiuni, lansată de Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea a lansat oferta publică de cumpărare pentru până la 1.200.000.000 acțiuni sub formă de acțiuni și/sau certificate globale de depozit având la bază acțiuni („GDR-urile” și, împreună cu acțiunile, „valorile Mobiliare”). Prețul este de 0,9350 RON per acțiune și suma echivalentă în dolari americani a 46,75 RON per GDR.Oferta publică de cumpărare va începe în data de 18.01.2018 și va înceta la ora 12:00 p.m. din data de 23.02.2018.