Oferta CERONAV se îmbogățește cu noi cursuri obligatorii pentru marinari

- Pregătire de bază pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV / 3 -1)) - cod IGF-B, al cărui tarif este de 981 lei pe cursant;





- Pregătire avansată pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3 - 2)) - cod IGF-A, având tariful de 1.716 lei pe cursant.





Oferta extrem de bogată a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționare a Personalului din Transporturi Navale – CERONAV se îmbogățește cu alte două cursuri noi obligatorii. Potrivit unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii, în grila de cursuri obligatorii pentru personalul navigant vor fi introduse următoarele programe: