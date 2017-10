OF! OF! OF! / Iată de ce TURIŞTII STRĂINI OCOLESC LITORALUL românesc

OF! OF! OF! / Iată de ce TURIȘTII STRĂINI OCOLESC LITORALUL românesc

Ştire online publicată Miercuri, 22 Mai 2013. Autor: Anca CHICU





„Este o problemă destul de acută pentru noi. Eu nu pot să înțeleg de ce celelalte țări din Uniunea Europeană au turiști chinezi, indieni, și noi nu putem să le dăm vize; avem același regim. Nu înțeleg de ce regimul vizelor în România este atât de strict, mă refer aici la vize turistice, și nu la vize de lucru. Vizele turistice se pot da individual, pentru cei care vin la tratament, de exemplu, dar sunt și vize turistice de grup. Dacă un grup de 30 de japonezi, ucrainieni, ruși, sau ce avem noi mai aproape, vor să vină pe litoralul românesc sau la munte, în Deltă, trebuie să li se dea o viză ieftină, din punctul nostru de vedere, și cât mai repede. Omul dacă își cumpără o vacanță, touroperatorul respectiv ar trebui ca în maximum o săptămână să obțină viza”, a precizat președintele Aso-ciației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală.



Se caută soluții



Problema vizelor a fost ridicată și în cadrul întâlnirii de lucru pe probleme de turism organizată de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța la sfârșitul săptămânii trecute, și la care a participat și minis-trul delegat pentru IMM-uri, mediu de afaceri și turism, Maria Grapini. Aceasta a precizat că se vor căuta soluții pentru ca aceste vize de turism să se elibereze mai ușor, însă a atras atenția că România este graniță la Schengen și că are, așadar, niște obligații scrise vizavi de securitatea intrării unor turiști.



„Am rezolvat problema vizelor cu Turcia, adică dacă are viză Schengen, intră și în România. Sper să rezolvăm, rând pe rând, cu toate statele. Dar, vă spun: România este graniță la Schengen și are niște obligații scrise vizavi de securitatea intrării unor turiști. Și atunci, trebuie să îmbinăm politica aceasta de siguranță a statului cu politica pentru intrarea turiștilor. Eu am fost înainte de Paște în India și am discutat cu omologul meu și mi-a ridicat, el, problema că 50 de milioane de turiști din India merg în Europa și de ce spunem noi că procedura este sofisticată, pentru că celelalte țări membre din Uniunea Europeană înghit acei 50 de milioane. Asta înseamnă că ceilalți au găsit cheia. I-am făcut ministrului Corlățean un raport și i-am cerut să găsească cheia pentru că țările din Asia au populații curioase și au populații cu bani care ar putea să vină la noi”, a declarat ministrul Maria Grapini.



Prețuri mari



Mai mult, nici costurile pentru obținerea acestor vize turistice nu sunt tocmai mici. „Prin programul „Litoralul pentru toți” pot veni și străini, de ce să nu vină? Dar dacă turistul dă, de exemplu, 350 de lei pe un sejur de șase zile, la un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, și îl costă viza 90 de euro, nu mai vine. Îl costă viza mai mult decât sejurul”, a explicat Nicolae Bucovală.



