Odată cu campania de recoltare, s-au înmulţit cazurile de evaziune fiscală

Odată cu campania de recoltare, s-au înmulțit cazurile de evaziune fiscală

Campania de recoltare a început, și odată cu ea, s-a intensificat fenomenul evaziunii fiscale din agricultură. Samsarii au intrat pe fir, profitând de nevoia imediată de bani a fermierului, care pregătește terenul pentru însămânțările de toamnă. Echipele mixte, formate din inspectorii Direcției Agricole Constanța, comisarii Gărzii Financiare Constanța și ofițeri ai Poliției Constanța continuă verificările pentru a găsi posibilele nereguli în comerțul cu cereale. Potrivit datelor Gărzii Financiare Constanța, doar în luna iulie, lună în care s-au recoltat culturile de grâu, rapiță, orz și ovăz, valoarea totală a amenzilor, pe sectorul cerealelor a fost de 530.000 lei. Prejudiciile aduse bugetului de stat au fost de aproape 1,3 milioane lei și au fost confiscate mărfuri în valoare de 90.000 de lei. La începutul lunii august, Garda Financiară Constanța a verificat societatea „SC Agro Partener Services SRL Constanța” și a constatat că agentul economic a livrat cereale către diferite firme, fără a înregistra în contabilitate operațiunile efec-tuate, aducând astfel de prejudiciu de aproximativ 1,37 milioane lei. „Am făcut 3 sesizări penale, însă pe măsură ce vom intra în toamnă, cazurile de încălcare a legii se vor înmulți. Mai avem și destulă marfă indisponibilizată, iar comisarii fac verificările necesare”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Radu, comisarul-șef al Gărzii Financiare Constanța. Agenții economici din acest sector sunt mai disciplinați, în acest an, față de anii anteriori, spune Cristian Radu. „Sigur, fenomenul evaziunii fiscale are amploare în sectorul cerealelor, dar în acest an, există o mai mare disciplinare a agenților economici. Noi încercăm să ținem în frâu fenomenul, și, cu experiența anilor trecuți, am realizat o bază de date riguroasă, cu persoanele fizice și juridice predispuse la încălcarea legii. În plus, verificăm imediat fir-mele noi din sector. Din această cauză, am militat pentru introducerea impozitului forfetar. N-o să mai fim nevoiți să controlăm fiecare tarabă de pe litoral și ne putem axa pe sectoarele unde evaziunea este în floare, cum este cel al cerealelor”, a mai precizat comisarul-șef. Cel mai des întâlnite contravenții țin de completarea necorespunzătoare a documentelor de însoțire a mărfii. De cele mai multe ori, se omite locul de încărcare, de unde pleacă marfa și din ce siloz, potrivit șefului Gărzii Financiare Constanța. Această problemă ar putea fi rezolvată odată cu debutul programului „Primul Siloz”. „Prin acest program, fenomenul evaziunii fiscale este mai bine controlat. În primul rând, producătorii agricoli sunt ajutați și nu mai sunt obligați să vândă cerealele samsarilor la un preț foarte mic, pentru a obține resurse financiare necesare pentru însămânțare. Documentele de însoțire a mărfii vor fi complete și noi vom ști de unde provine marfa”, a concluzionat Cristian Radu.