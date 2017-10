Odată cu campania de recoltare, piaţa autohtonă a cerealelor se prăbuşeşte

Odată cu campania de recoltare, piața autohtonă a cerealelor se prăbușește

Ca și în 2008, piața cerealelor se confruntă cu un paradox: în timp ce la bursă, prețul grâului a crescut, fermierii, odată cu campania de recoltare din vară, au fost nevoiți să vândă grâul la un preț mai mic, față de începutul anului. Motivele sunt aceleași ca și anul trecut: calitatea slabă a grâului. În toamna anului trecut, deși producția de grâu a României a fost una record, piața autohtonă a cerealelor s-a prăbușit, iar kilogramul de grâu s-a vândut chiar cu 30 bani. În 2009, un an în care pro-ducția de grâu la nivel național a scăzut cu peste 30%, potrivit estimărilor (la nivel local, scăderea a fost de 60%), s-a întâmplat același fenomen. Dacă la începutul verii, un kilogram de grâu era de 50 - 60 bani, în toamnă, prețul a scăzut la aproape 35 de bani pe kilogram. Astfel, grâul pentru panificație a ajuns la 99,45 euro pe tonă în Banat și 97,51 euro pe tonă, în Muntenia, după ce la mijlocul lunii iunie, prețul era de 128,56 euro pe tonă, respectiv 126,28 euro pe tonă. În Portul Constanța, prețul FOB al grâului a oscilat în această vară. Dacă la mijlocul lunii iulie, tona de grâu era de 231,13 dolari, în august, prețul a scăzut până la 167,83 dolari, ajungând în această perioadă la 183,78 dolari. În penultima săptămână a lunii trecute, grâul a avut cel mai scăzut preț din 2009 - 149,51 dolari pe tonă. Prețul FOB include valoarea mărfii, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele suportate pentru ca marfa să fie încărcată la bord. Și prețul porumbului a scăzut pe principalele piețe re-prezentative din România. Cele mai semnificative scăderi s-au produs pe piețele din Banat și Oltenia: 78,14 euro pe tonă, respectiv 84,31 euro pe tonă, după ce, în urmă cu două luni, prețul era de 139,33 euro pe tonă, respectiv 133,59 euro pe tonă. În Portul Constanța, prețul FOB al porumbului a ajuns la 162,92 dolari pe tonă, cu 15 dolari mai mic față de august și cu aproape 30 dolari mai mic, față de primăvara acestui an. Pe bursa de mărfuri din Chicago, tona de grâu american se vinde cu 165,25 euro, pentru contractele cu termen de livrare decembrie 2009. Porumbul american are un preț FOB de 131,49 dolari pe tonă. Pe bursa din Londra, grâul este cotat la 162,24 dolari tona, prețul CIF. Prețul, în acest caz, include pe lângă cheltuielile până la punctul de îmbarcare, și costurile asigurării și transportului internațional.