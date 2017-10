Şocul din imobiliare loveşte producătorii locali de mobilă

Șocul din imobiliare lovește producătorii locali de mobilă

Piața mobilei resimte din plin degringolada din imobiliare - nu se construiesc/vând case și apartamente, nu există clientelă pentru mobilă. Simplu și descurajant pentru patronii firmelor de profil, care, încet dar sigur, rămân fără soluții. „Un apartament vândut însemna pentru noi mobilarea a două locuințe - cea veche și cea nouă. Dar acum piața imobiliară se apropie de zero. Prima Casă a adus doar 4.000 de apartamente noi, în condițiile în care sunt peste 5.000 de firme de profil în țară. Nu vin soluții de la guvernanți, deși se știa de criză de la 1 ianuarie 2008”, a declarat pentru Cuget Liber - Constantin Scutaru, directorul Pro Domus. Firma a trecut printr-un proces amplu de reorganizare, reducând cu 40% numărul angajaților, pentru a face față crizei. Pentru a rămâne pe linia de plutire s-au făcut multe campanii promoționale și oferte speciale, inclusiv un program de tip Rabla, în care clienții pot cumpăra o canapea nouă, aducând-o pe cea veche drept avans. „Am vândut câteva sute de canapele așa. Oricum, nu mai pot fi optimist, mai ales că pentru piața mobilei urmează o perioadă moartă, până la primăvară. Facem însă tot posibilul - am redus prețurile, deși materia primă s-a scumpit cu 20%, din cauza deprecierii leului”, mai spune Constantin Scutaru. Cum statul nu îi ajută să păstreze locurile de muncă, cei mai mulți patroni au redus volumul de producție. „Cea mai mare pondere din vânzări o au produsele făcute la comandă, pentru apartamente mici. Nu mai merge producția de serie, s-au dus vremurile în care clienții veneau, vedeau o piesă de mobilier și o cumpărau. Acum lucrăm mai mult la comandă. Chiar și așa, pe segmentul persoanelor fizice avem parte de o scădere de 20 - 30% a vânzărilor. A încetinit și ritmul de achiziție al firmelor, care se feresc să mai facă astfel de investiții, într-un mediu economic atât de instabil”, a declarat, pentru Cuget Liber, Aurora Teodorescu, directorul producătorului local Logi BIC. Promoțiile rămân singura modalitate eficientă de a reduce stocurile, deși cursul de schimb nu îi avantajează. „Mergem în continuare pe comenzi personalizate, și pentru firme, și pentru persoane fizice. Încercăm să păstrăm o relație bună cu furnizorii de PAL, pentru a avea siguranța materiei prime. Prețurile sunt reduse, în funcție de materialele folosite”, spune Oana Dincă, directorul 3D Ambient Decor. Demiterea guvernului Boc II nu poate decât să îi îngrijoreze pe producători. Cursul de schimb s-a apropiat de 4,3 lei, în ciuda intervenției BNR, iar incertitudinea oamenilor ar putea distruge chiar și ultima speranță pentru 2009 - o revigorare ușoară a vânzărilor, în ultima parte a anului. În plus, inconștiența și instabilitatea clasei politice pot costa România și acordul cu FMI, ceea ce poate reduce și mai mult investițiile din segmentul privat autohton, inclusiv din industria mobilei.