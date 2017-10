„Ocean Majesty” aduce 621 pasageri la Constanţa

„Ocean Majesty” aduce 621 pasageri la Constanța

În dimineața zilei de 15 iunie, în terminalul de pasageri al portului Constanța va acosta nava de croazieră „Ocean Majesty”. Pachebotul are la bord 621 pasageri.Construită în 1966, „Ocean Majesty” are 135,30 metri lungime și 19,20 metri lățime, 10.417 tone registru brut și e înregistrată sub pavilion Portugalia.