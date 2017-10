Şocant! Marinarilor arabi le este interzis să calce pe pământ românesc

Șocant! Marinarilor arabi le este interzis să calce pe pământ românesc

Nicăieri în Europa nu se mai practică o asemenea discriminareSituație șocantă în portul Constanța: potrivit informațiilor primite de la câteva firme de agenturare, Poliția de Frontieră Română nu le mai eliberează naviga-torilor arabi permisele de acces la uscat. Asta înseamnă că echipajele din Siria, Liban, Egipt, Libia, Tunisia, Maroc sau Algeria sunt consemnate la bord, fiin-du-le interzis să coboare de pe navă, să iasă în oraș.Marinarii arabi care vin de ani de zile la Constanța și care nu i-au creat niciodată probleme statului român nu înțeleg care este rostul acestei discriminări. Poliția de Frontieră Română nu le-a oferit nicio motivație a acestei măsuri excepționale.Agenții sunt și mai supărați. Din cauza îngrădirii dreptului la liberă circulație al echipajelor, companiile lor au de pierdut. Ce explicații să le dea armatorilor și comandanților de navă? Poliția de Frontieră Română nu le-a prezentat nicio lege, nicio hotărâre de guvern, niciun ordin de ministru care să impună o asemenea interdicție.Conducerea Inspectoratului ITF - România este, la rândul ei, șocată. „Pe data de 16 iunie 2015 am urcat la bordul unei nave cu echipaj sirian, într-o acțiune de control privind respectarea prevederilor Convenției internaționale MLC-2006. Era o navă modernă, cum ne-am dori să fie toate navele care intră în portul Constanța. Echipajul nu primise permisiunea să coboare pe uscat. Comandantul a vizitat de nenumărate ori portul Constanța, chiar și înainte de 1990, și are numeroși prieteni români. Niciodată nu i s-a întâmplat, până acum, ca autoritățile noastre să-i interzică accesul pe uscat” - relatează Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF - România. Conform informațiilor sale ar fi vorba de o măsură prin care se dorește o protecție mai mare împotriva migrației ilegale.„Măsura încalcă dreptul navigatorilor la liberă circulație, reglementat prin convențiile internaționale la care a aderat și România. Poliția de Frontieră are la dispoziție măsura controlului, pentru a stopa migrația ilegală. Dacă brevetele și certificatele de capacitate ale navigatorilor nu sunt în regulă, dacă sunt false, consemnarea respectivilor navigatori la bord este îndreptățită. Dar nu se poate interzice accesul pe uscat al navigatorilor fără un motiv legal sau pe motive legate de naționalitate. O asemenea restricție pentru echipaje nu există nicăieri în Europa. Pentru lămurirea acestei situații ne vom adresa autorităților, vom solicita explicații” - a declarat șeful Inspectoratului ITF - România.Stimați cititori, trebuie să știți că accesul navigatorilor străini pe uscat, în porturile românești este reglementat printr-o serie de acte normative: OUG nr. 105 din 27 iunie 2001, privind frontiera de stat a României, Legea nr. 265/2010, Legea nr. 280 din 7 de-cembrie 2011, HG nr. 445 din 9 mai 2002, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 105 din 27 iunie 2001.Am avut toată bunăvoința și răbdarea să le studiez, dar nicăieri n-am găsit o prevedere care să permită Poliției de Frontieră Române să ia măsura interzicerii accesului pe uscat împotriva unei întregi categorii de navigatori pe motive etnice.Poliția de Frontieră Română are obligația să respecte nu doar legislația națională, ci și Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006, precum și Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, reglementări ratificate de România. Precizăm că nici aceste acte normative internaționale nu conțin prevederi cu caracter discriminatoriu.Reamintim câteva dintre prevederile HG nr. 445 din 9 mai 2002:- Articolul 18 (1) „Străinii care provin din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sunt supuși con-troalelor amănunțite la trecerea frontierei de stat, în condițiile stabilite de Regu-lamentul CE nr. 562/2006".- Articolul 19 (1) „În punctele de trecere portuare și aeroportuare se poate executa un control preventiv de către Poliția de Frontieră, la scara navei sau a aeronavei, pentru depistarea străinilor fără documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate, care încearcă să intre ilegal în țară. (2) Persoanelor descoperite în situațiile prevăzute la alin. (1) nu li se permite coborârea de pe navă sau aeronavă. (3) În situația prevăzută la alin. (2) șeful punctului de trecere ia măsurile prevăzute de lege împotriva transportatorului și măsurile necesare pentru supravegherea navei sau a aeronavei până la plecarea acesteia în cursa externă.”Prevederile de mai sus sunt foarte clare. Ele obligă polițiștii de frontieră să execute controale profesioniste și doar dacă des-coperă documente de marinar false să interzică accesul pe uscat. Altfel, interdicția reprezintă un abuz. Iar atunci când abuzul este îndreptat împotriva unor naționalități, împotriva exponenților unor popoare, avem de a face cu un abuz la nivel de stat, cu încălcarea angajamentelor internaționale asumate de România. Oare cum vor reacționa ambasadele și guvernele țărilor arabe, când vor afla ce se întâmplă în portul Constanța? Apropo, premierul Victor Ponta a efectuat, recent, o vizită prin mai multe țări arabe, pentru a atrage investiții și investitori? Credeți, stimați cititori, că va mai călca picior de investitor arab în România, când se va afla cum sunt tratați navigatorii lor?Redacția „Cuget Liber” a solicitat lămuriri din partea Poliției de Frontieră Constanța, dar până la închiderea ediției nu a primit niciun răspuns.