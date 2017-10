Obama îi îndeamnă pe americani să continue să cheltuiască

Președintele SUA, Barack Obama a promis sâmbătă că va face tot ce este necesar pentru a scoate economia din recesiune și a atras atenția că țara va avea de trecut peste importante obstacole. „Din ziua în care am ajuns la Casa Albă, am știut că rezolvarea crizei nu va fi o misiune ușoară și nu se va întâmpla peste noapte. Administrația face tot ce este posibil să diminueze efectele crizei și să ne ducă spre zile mai bune”, a declarat Obama. De asemenea, președintele Obama a mai spus într-un interviu că se așteaptă ca noua administrație să redreseze situația cu care se confruntă SUA până la sfârșitul anului și i-a îndemnat pe americani să continue să cheltuiască și nu „să îndese banii sub saltea”. Comentariile lui Obama nu au fost pe atât de optimiste precum previziunile de la prezentarea bugetului, când a sugerat că economia se va redresa din a doua jumătate a anului 2009.