Oamenii Fiscului stau cu bagajele la uşă

Oamenii Fiscului stau cu bagajele la ușă

Apatie, îngrijorare, lehamite, teamă, nesi-guranță - un amalgam de trăiri negative a pus stăpânire pe viața Fiscului din România. Nicicând în istoria lor, Finanțele Publice n-au trecut printr-o perioadă de mai mare instabilitate. În ciuda asigurărilor pe care mai marii Agenției Naționale de Administrare Fiscală le dau liderilor de sindicat, că mai toți lucrătorii vor rămâne în sistem, finanțiștii se simt în pericol.„Oamenii muncesc fără chef, fără nicio tragere de inimă. Cu cât tranziția spre noile structuri se va prelungi mai mult, cu atât activitatea ANAF va avea mai mult de suferit” - a declarat, pentru „Cuget Liber”, sub protecția anonimatului, unul dintre finanțiștii constănțeni.Hotărârea de Guvern nr. 520, din 24 iulie 2013, prin care este reorganizată Agenția Națională de Administrare Fiscală, a fost publicată în „Monitorul Oficial” nr. 473, din 30 iulie 2013. Deși în anexa actului normativ se precizează clar faptul că Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice a regiunii de Sud-Est este la Galați, iar la Constanța va fi doar Serviciul Regional Antifraudă, Nicușor Constantinescu - președintele Consiliului Județean Constanța neagă realitatea, declarând unui ziar local că nu e nimic adevărat, că totul e doar o bârfă a unora care vor să bage zâzanie. Domnilor, suntem o țară liberă, orice om are dreptul la opinie, are dreptul să viseze frumos!Surse din Fisc susțin că ordinul președintelui ANAF pentru punerea în aplicare a HG nr. 520 va fi publicat luni, 5 august 2013. Atunci va fi cunoscută schema de personal pe fiecare structură și se va putea trece efectiv la acțiunea de reorganizare a ANAF, de selecție și reîncadrare a personalului, la predarea-primirea bazelor de date, a inventarului.Cât va dura efectiv acest proces deosebit de complex: câteva săptămâni, o lună, două? Conducerea Fiscului ar dori ca totul să se facă cât ai bate din palme. În practică, lucrurile nu vor curge simplu, liniștit, căci reorganizarea instituțională nu este niciodată o activitate firească, ci una excepțională. De pe urma ei, atât ANAF, funcționarii săi, cât și contribuabilii vor avea multă vreme de suferit, până să le fie bine. Dacă va fi vreodată!Împotriva reorganizării, au început să apară și reacții de revoltă tardivă. Finanțiștii de la Arad au declanșat, pe data de 31 iulie, o grevă spontană, nemulțumiți că 100 dintre ei își vor pierde locurile de muncă, iar alte câteva zeci vor fi transferați la regionala din Timișoara.