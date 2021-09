Oamenii de afaceri vor salariu minim majorat, dar cu zero taxe pe muncă

Dacă banii ar fi scutiţi de impozitare ar fi o soluţie, dar chiar şi aşa, suma de 200 de lei nu ar acoperi necesarul zilnic real.



„Pentru companiile mici şi mijlocii care au mai mulţi angajaţi pe salariul minim, impactul pe costuri ar urma să fie semnificativ în condiţiile în care şi facturile la utilităţi s-au mărit considerabil pentru agenţii economici. Această măsură dacă nu este susţinută de stat cu zero impozitare ar putea duce la concedieri sau falimente în masă”, ne-a spus George Ivan, antreprenor al unui atelier auto cu patru angajaţi. Îi plăteşte ca majoritatea antreprenorilor cu salariul minim pe economie, iar ciubucul se împarte între ei. Sunt oameni cu familii care au doi, trei copii şi le este greu să supravieţuiască de la o lună la alta cu 1.386 de lei. „Ar fi bine să crească salariul, dar nu cred. Am doi copii care merg la şcoală. Cu salariul minim nu mă descurc, noroc că mai scot ceva pe lângă, că altfel…Oricum eu plec luna viitoare că am găsit ceva de lucru afară pentru că aici nu mai este de trăit”, a povestit Ion T., mecanic auto.



Oamenii de afaceri vor reducerea fiscalităţii pe forţa de muncă



Mediul de afaceri constănţean este împărţit, unii sunt de acord cu majorarea salariului minim pe economie, iar alţii sunt şi ei de acord, dar să nu le crească cheltuielile cu taxele pe muncă. „Este foarte greu să aplici o astfel de măsură fără să iei în calcul implicaţiile sociale şi pentru angajaţi şi pentru angajatori. Mulţi dintre cei care sunt plătitori de salarii au până în zece salariaţi. Pentru aceştia este cel mai greu pentru că nici cifra de afaceri nu le permite alte majorări chiar şi salariale, mai ales că statul nu i-a ajutat cu nimic de 30 de ani. Să se majoreze nimic de zis, şi la 3.000 de lei, dar să se facă ca în construcţii unde s-au găsit pârghii pentru susţinerea şi dezvoltarea domeniului. Creşterea salariului minim trebuie să fie realizată printr-o formulă clară şi predictibilă, dar fără a pune o presiune insuportabilă pe companii”, ne-a declarat Tudor Augustin, economist şi antreprenor firmă de termopane.





În altă ordine de idei, în urma unui sondaj realizat printre oamenii de afaceri pe tema majorării salariului minim, Consiliul Naţional al IMM-urilor a concluzionat că printre cele mai nevralgice puncte care nu permit o creştere a salariului minim brut pe ţară se află reducerea fiscalităţii pe forţa de muncă, pentru care au răspuns 62% de antreprenori. Aproape 60% consideră că scumpirile din ultima perioadă, mai ales la energia electrică şi gaze naturale, nu ar permite o creştere a salariului minim brut, iar lipsa investiţiilor publice care limitează existenţa contractelor pentru IMM-uri este o altă piedică pentru creşterea salariului minim.





În România sunt 5,5 milioane de persoane care au contracte de muncă înregistrate. Dintre acestea, 2,5 milioane muncesc pe salariul minim pe economie care înseamnă 2.300 de lei, din care 914 lei ajung la stat. O majorare de 200 de lei nu reprezintă mare lucru, în condiţiile în care preţurile la unele produse de bază s-au scumpit şi de trei ori, iar la electricitate şi gaze naturale s-au majorat cu 20-25%. Micii întreprinzători nu văd măsura Guvernului cu ochi buni, în condiţiile în care tot asupra lor se răsfrânge plata cotizaţiilor către bugetul de stat.