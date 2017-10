O treime din şefii Fiscului îşi pierd funcţiile de conducere

2

poate ne revenim si noi

in acest caz ar trebui sa fim ocrotiti contribuabili care isi platesc taxele catre stat si sa nu ne mai talhareasca la drumul mare,iar cei care fug de taxe au prioritate in afacerii cu plicul la purtator.Sa nu mai vina la intimidare ca nu stii cum sa mai procedezi ,iar daca vezi atatea nereguli normal ca treci la negru tot ca tot asa dai spaga,iar in acest caz nu ne mai revenim si nu putem fi corecti ei ne obliga sa furam ca sa le dam si lor.Sa speram ca vor intra pe fagasul cel bun si la noi in Romania .