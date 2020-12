O strategie pentru transporturi ecologice și inteligente în Europa

Iată câteva din țintele de atins până în anul 2030:



- cel puțin 30 de milioane de autoturisme cu emisii zero vor fi în exploatare pe drumurile europene;



- 100 de orașe europene vor fi neutre din punct de vedere climatic;



- traficul feroviar de mare viteză se va dubla la nivelul întregii Europe;



- călătoriile colective programate pentru deplasări cu o lungime de sub 500 de km vor trebui să fie neutre din punctul de vedere al carbonului;



- mobilitatea automatizată va fi implementată la scară largă;



- navele maritime cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață.



Până în 2035, aeronavele de mare capacitate cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe piață.



Iar până în 2050:



- aproape toate autoturismele, furgonetele, autobuzele și vehiculele grele noi vor avea emisii zero;



- traficul feroviar de marfă se va dubla;



- vom dispune de o rețea transeuropeană de transport (TEN-T) multimodală deplin operațională, pentru un transport sustenabil și inteligent, cu conectivitate de mare viteză.





Pentru a transforma obiectivele în realitate, strategia identifică un total de 82 de inițiative în 10 domenii-cheie de acțiune („inițiative emblematice”), fiecare cu măsuri concrete.





Comisia Europeană și-a prezentat „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă”. Aceasta este însoțită de un plan de acțiune, care cuprinde 82 de inițiative ce vor ghida activitatea sa în următorii patru ani.Strategia pune bazele procesului prin care sistemul de transport al Uniunii Europene își poate realiza transformarea verde și digitală și poate deveni mai rezilient în fața viitoarelor crize. Se urmărește o reducere cu 90% a emisiilor de gaze în atmosferă până în 2050, care va fi obținută grație unui sistem de transport inteligent, competitiv, sigur, accesibil și la prețuri abordabile.