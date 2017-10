O româncă se află în Topul Forbes al celor mai de succes tineri din SUA

Luni, 25 Ianuarie 2016

Anda Gânscă,o afaceristă din România, apare în cel mai recent Top Forbes SUA, al tinerilor de succes sub 30 de ani, pe locul 10 la categoria „marketing and advertising”, transmite B1.ro.Anda Gânscă, 27 de ani, este CEO-ul Knotch, start-up fondat în urmă cu aproximativ patru ani, împreună cu prietena sa, Stephanie Volftsun. Aplicația oferă oamenilor oportunitatea de a-și exprima opiniile pe marginea diverselor subiecte cu ajutorul unui cod al culorilor -un instrument vizual care permite utilizatorilor să înregistreze rapid opinia lor despre un subiect prin selectarea unei culori care variază de la roșu aprins (extrem de pozitiv) la albastru închis (extrem de negativ).Roșul indică acordul total, în timp ce albastrul indică dezacordul total, cele nouă nuanțe care le despart reprezentând intensități diferite ale opiniei.Ideea i-a venit în timp ce studia la Stanford economia și relațiile internaționale, când și-a dat seama că poate intersecta o pasiune pe care o are încă din copilărie, scrisul, cu econometria studiată în facultate.Ideea sa a fost susținută de la început de nume mari, precum Universitatea Standford sau banca de investiții Allen&Co, care i-au finanțat proiectul, alături de alte companii de investiții. Astăzi, firma cu sediul în San Francisco, are o echipă formată din 10 persoane, a terminat anul cu un venit de 200.000 de dolari și estimează o cifră de afaceri de 8 milioane de dolari în 2016.Aplicația a stârnit interes în rândul companiilor mass-media, care vor să integreze Knotch în site-urile lor, ca un mecanism de feedback asupra știrilor și subiectelor, dar și a companiilor care vor să afle lucruri relevante despre brandurile noi.Anda Gânscă este originară din Cluj. Tânăra, fiica multimilionarului Gicu Gânscă, care a apărut, începând cu 2010, în Topul Forbes 500 Miliardari. a plecat din România la 18 ani, după absolvirea liceului.Există și un top “30 Under 30 Europe” lansat în premieră în acest an. Acolo, trei români, Cornel Amariei, Ionuț Budișteanu și Andrei Brașoveanu, au fost menționați de Forbes.