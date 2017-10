O regionalizare contra-naturii

Reorganizarea administrativ-teritorială a țării depinde de modificarea Constituției, proces ce ar putea să dureze unu-doi ani. Până atunci, Guvernul Ponta pregătește terenul, regionalizând instituțiile statului. Astfel că modificarea legii supreme a țării nu va fi decât o recunoaștere de jure a ceea ce este de facto.Pe scena viitoarei organizări administrativ-teritoriale a țării, municipiului Constanța i-a fost rezervat rolul de figurant. Junele-prim al regiunii de Sud-Est sau regiunii Dunărea, în care este inclus județul nostru, este Galațiul.În timp ce administrația județului și municipiului Constanța își fac iluzii că mai suntem în cărți și că regiunea istorică Dobrogea va fi reeditată, plasarea instituțiilor regionale la Galați este în plină desfășurare.Iată, Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au comisariatele regionale la Galați. În subordinea acestora se află comisariatele județene din Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău și Vrancea.Urmează cea mai importantă mutare, de pe tabla de șah a regionalizării: reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Direcțiile regionale ale finanțelor publice sunt piesele de bază ale viitoarei structuri administrativ-teritoriale a țării. În consecință, municipiile în care vor fi amplasate vor deveni capitale regionale.Autoritățile locale constănțene sunt destul de naive să creadă că reorganizarea administrativ-teritorială va avea la bază criterii obiective. Este, însă, tot mai evident că Guvernul Ponta face regionalizarea în funcție de interese politice obscure.Conducerea ANAF a recunoscut în fața liderilor sindicali că intenția de a amplasa Direcția Regională a Finanțelor Publice la Galați nu are rațiuni economice, ci politice. Pentru ea nu contează că județul Con-stanța administrează 42,89% din totalul contribuabililor înregistrați în regiunea de Sud – Est și asigură 39,13% din veniturile colectate la nivel de regiune, în timp ce Galațiul reprezintă doar 6,04% numărul contribuabililor și 19,33% din veni-turile colectate. N-are importanță nici faptul că municipiul și județul Constanța atrag proiecte energetice și de transport de importanță excepțională pentru România și Uniunea Europeană, în timp ce Galațiul contează tot mai puțin pe harta economică a țării.Hotărârea de guvern ce va bate în cuie regionalizarea ANAF va fi aprobată până la sfârșitul lunii iulie. Până atunci, mai e timp să se prevină această gravă eroare, ce va costa scump nu doar județul Constanța, ci întreaga economie.Autoritățile locale din municipiul și județul Constanța, partidele politice, parlamentarii, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, organizațiile patronale și sindicale ar trebuie să își unească forțele în apărarea inte-resului comun, cu atât mai mult cu cât avem toate argumentele de par-tea noastră. Alte județe o fac deja.În aceste zile, în anticamera pre-mierului Victor Ponta și a ministrului finanțelor publice, Daniel Chițoiu, „fac radă” numeroși politicieni, lobbiști în chestiunea regionalizării ANAF. Printre ei nu găsești sămânță de constănțean.Doar organizațiile profesionale mai apără interesele județului nostru. La solicitarea Sindicatului Liber Finanțe Constanța și Federației Sindicatelor din Administrația Publică „Publi-sind”, Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, l-a contactat pe ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu. Acesta a declarat că n-ar avea nimic îm-potriva unei regionale a finanțelor publice la Constanța. Atunci, ce îl oprește să ia o hotărâre bazată pe argumente obiective? Este clar că decizia îl depășește.Cartea asta se joacă mai sus, la premier. Lobby-ul trebuie făcut direct la Victor Ponta. El trebuie convins că ar fi o gravă greșeală, cu consecințe economice, sociale, institu-ționale și diplomatice, dacă centrul regional va fi stabilit la Galați. Ar fi o regionalizare contra-naturii, o formă fără fond.Există destule dovezi că lucrurile stau așa. Iată, spre exemplu, Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est a fost plasată la Brăila, care nu are experți suficienți pentru analiza proiectelor cu finanțare europeană. Din acest motiv, do-sarele constănțenilor sunt trimise spre rezolvare la Piatra Neamț, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. De ce nu a fost aleasă Constanța ca reședință a agenției? În calitate de centru universitar puternic, cu numeroase institute de cercetare științifică și cu o mulțime de firme de expertiză, municipiul nostru asigură condiții mult mai bune pentru funcționarea instituției de care depinde în mare măsură atragerea fondurilor europene.În cazul organizării Direcției Regionale a Finanțelor Publice la Galați avem de a face tot cu o formă fără fond. Potrivit informațiilor noastre, DGFP Galați a depus la ANAF un proiect al structurii organizatorice a regionalei, prin care ar urma să primească 120 de posturi în plus. Păi, dacă DGFP Galați nu are suficienți specialiști, este normal să se organizeze regionala pe structura ei? Iar dacă se va aproba o astfel de schemă organizatorică, de unde vor fi luate posturile? În principal, de la Constanța, care și așa are deficit de personal în raport cu numărul de contribuabili administrat. Asta prefigurează ce se va întâmpla în viitor. Galațiul își va trage întotdeauna partea leului, iar Constanța va fi… Cenușăreasa regiunii de Sud-Est.