O premieră în ultimii 30 de ani

Să administrezi o perioadă dificilă fără să destabilizezi finanțele României constituie o premieră, susține premierul Florin Cîțu. „Din punctul meu de vedere, cred că nu s-a mai întâmplat așa ceva în ultimii 30 de ani: să ai doi ani de zile fără nicio modificare la Codul Fiscal, să nu umbli la taxe, să nu umbli la impozite. Am făcut așa cum am promis când am preluat mandatul finanțelor publice, în 2019, în noiembrie: am spus că nu vom crește, nu vom introduce taxe noi, ci vom putea să administrăm economia, pentru că vrem predictibilitate, asta ne-au cerut oamenii. Veți vedea că și anul acesta va fi al doilea an fără niciun fel de modificare și vom merge așa și în viitor”, a declarat primul-ministru.