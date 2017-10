O parte din datoriile Poştei vor fi şterse prin cedarea acţiunilor Romfilatelia către stat

O parte din datoriile Poștei vor fi șterse prin cedarea acțiunilor Romfilatelia către stat

Ştire online publicată Luni, 01 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O parte din datoriile Poștei Române, care va fi privatizată în acest an, vor fi șterse prin transferul acțiunilor Romfilatelia, controlată integral de operatorul poștal, către Ministerul pentru Societatea Informațională (MSI), potrivit unui proiect de act normativ al instituției."Prezentul act normativ creează cadrul legal pentru stingerea parțială sau totală a creanțelor înregistrate în evidențele Ministerului Finanțelor Publice și în contabilitatea Companiei Naționale Poșta Română (CNPR). Statul își va exercita calitatea de acționar la societatea Romfilatelia prin Ministerul pentru Societatea Informațională", se arată într-un proiect de ordonanță de urgență privind luarea unor măsuri financiar fiscale cu privire la Poșta Română, obținut de MEDIAFAX.Acționarii CNPR sunt MSI - 75% și Fondul Proprietatea - 25%. La rândul ei, CNPR controlează integral Romfilatelia.Potrivit MSI, adoptarea actului normativ va reduce arieratele CNPR la bugetul de stat și va crește atractivitatea la privatizare a operatorului național poștal.De asemenea, se mai spune în document, impactul social al procesului de restructurare în vederea privatizării a CNPR va fi atenuat și vor fi create premisele asigurării unei creșteri economice sustenabile."Prin darea în plata a acțiunilor deținute de CNPR la Romfilatelia nu se îngrădește dreptul creditorilor privați de a-și îndestula creanțele luând în considerare faptul că procedura de dare în plată privește doar titluri de participare, nu și activele din patrimoniul CNPR", se mai spune în document.Stingerea creanțelor fiscale se va face la valoarea titlurilor de participare stabilită printr-un raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator independent.La finele anului trecut, potrivit datelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), datoriile CNPR către bugetul de stat se ridicau la 301,7 milioane de lei, din care scadente erau 102,7 milioane de lei.De asemenea, Poșta avea datorii către bugetul asiguărilor sociale de stat în sumă de 177,6 milioane de lei, din care scadente erau 39 milioane de lei.În plus, la bugetul asigurărilor pentru somaj, datoriile scadente ale operatorului poștal au atins 1,04 milioane de lei dintr-un total de 20,5 milioane de lei.Ofertele pentru privatizarea Poștei Române vor fi depuse până la 28 mai.Viitorii investitori interesați să participe la privatizarea Poștei Române trebuie dovedescă că dețin resurse financiare din surse proprii sau împrumutate pentru un aport de capital în numerar de minim 150 milioane de euro.Poșta este cel mai mare operator de profil și are o rețea teritorială de aproximativ 7.100 de oficii poștale.În 2011, cifra de afaceri a CNPR a scăzut cu 8,7%, la 1,26 miliarde de lei, iar pierderile au urcat cu 50%, la 182,9 milioane de lei.