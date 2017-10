O Olimpiadă cu 1.010 câştigători

La Șantierul Naval Constanța

O Olimpiadă cu 1.010 câștigători

În anul 1977, pe vremea când eram tânăr sociolog la Șantierul Naval Constanța, am realizat un studiu interesant privind cauzele accidentelor de muncă. Dispuneam de un material bogat: peste 200 de procese verbale încheiate în urma unor accidente. Câteva zeci dintre ele fuseseră mortale, iar alte multe victime fuseseră mutilate pentru tot restul vieții. Din analiză rezulta că principalele cauze erau: neatenția, necunoașterea, impulsivitatea și prostia victimelor. Dar nu erau singurele. Se adăugau formalismul sau lipsa instructajelor de protecția muncii, controlul superficial din partea șefilor, organizarea deficitară a locurilor de muncă și o serie de cauze tehnice. Toate la un loc contribuiseră la creșterea riscului producerii accidentelor. Îmi aduc aminte de două accidente mortale, în care necunoașterea și prostia victimelor au jucat rolul cauzelor finale. Într-unul dintre accidente, un lucrător a făcut o decupare cu aparatul de tăiat autogen, în puntea unei nave de mare tonaj. Pentru că bucata de tablă decupată nu s-a desprins de la sine, a sărit cu picioarele pe ea și a căzut în magazia navei, de la o înălțime de 10 metri. Într-un alt accident prostesc, victima lucra la demontarea unei schele, în magazia unei nave. Omul a tăiat țeava pe care stătea la 6 -7 metri înălțime, cu aparatul autogen. Mai întâi în dreapta sa, iar apoi în stânga… Obiectiv: zero accidenteMi-am amintit de acele întâmplări care au îndoliat șantierul constănțean, participând, ieri, la una dintre semifinalele concursului de sănătate și securitate în muncă. „Competiția, organizată în comun de administrație și Sindicatul Liber al Navaliștilor, a intrat în tradiția șantierului. Este un prilej pentru toți angajații să revadă normele și procedurile în domeniu, să le aprofundeze și să își verifice cu-noștințele în sistem competițional. Așteptările noastre sunt mari de la această acțiune. Ea trebuie să modifice atitudinile, comportamentele, astfel încât SNC să fie o companie cu zero accidente de muncă și zero îmbolnăviri” - a declarat Dede Perodin, președintele sindicatului. „Este vorba de un concurs de masă, la care participă 890 de lucrători din sectoarele direct productive și 120 de lucrători din compartimentele tehnice și serviciile funcționale“ - precizează Marian Dumitra, reprezentantul serviciului intern de prevenire și protecția muncii, un specialist cu mare experiență în acest domeniu. Competiția are o organizare pira-midală: faza pe formații de lucru, faza pe ateliere (servicii), semi-finalele pe divizii și finala pe unitate. Primii trei câștigători din fiecare fază intră în întrecerea din etapa urmă-toare. Ieri au avut loc semifinalele la diviziile corp și armare. La start s-au aliniat 15 concurenți, care au avut de luptat cu un test de 25 de întrebări. FinaliștiiLa divizia corp, au fost declarați câștigători și intră în finală: Nicolae Bidașcă, Iulian Bogdan și Florica Ilie. De la amenajări, au promovat patru concurenți (pentru că doi au obținut același punctaj): Mursel Aptula, Florin Slabu, Geta Poroșnicu și Beigin Omer. Președintele comisiei de exa-minare a fost Marian Cocor, lider sindical în cadrul diviziei armare. El a fost secondat de Ainur Ferat, tehnician în cadrul serviciului intern de prevenire și protecția muncii, un tânăr de 25 de ani, care a depus mult suflet în organizarea întregii competiții.În celelalte semifinale s-au calificat: Ilie Stoian, Cătălin Pericteanu și Nicu Oprean - mecano-energetic, Dumitru Blebea, Ion Marian și Petrică Mocanu - lăcătușărie și tubulatură, Liviu Neacșu, Alexandru Rizescu și Otlia Leu - TESA. Faza pe șantier va avea loc pe data de 10 octombrie 2011. Primii trei clasați vor fi răsplătiți cu premii în obiecte. În plus, ei vor reprezenta Șantierul Naval Constanța la concursul organizat la nivelul Federației „Metal”.Chiar dacă pe podiumul întrecerii vor urca doar trei concurenți, se poate afirma că toți cei 1.010 participanți sunt câștigători. Fie-care dintre ei dobândește un plus de cunoștințe și de responsabili-tate față de propria viață și a celor din jur. În 2011, în SNC au avut loc 8 accidente de muncă ușoare, constând în julituri și loviri ale membrelor, cu consecințe minore. Ele au fost generate de neatenția sau de imprudența victimelor.