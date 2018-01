O nouă sesiune de înscrieri în programul Start-up Nation

În anul 2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a derulat:- Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, prin care sunt sprijiniți agenții economici cu o vechime mai mare de un an din domeniile serviciilor și comerțului. Se estimează că vor fi create 1.098 de noi locuri de muncă. Finanțarea este de maxim 250.000 lei de beneficiar. Au fost primite 1.279 de dosare, din care au fost admise 217 în limita bugetului și 54 în afara lui. Au fost încheiate 216 contracte. În prezent, programul se află în etapa efectuării cheltuielilor;- Programul național multianual de microindustrializare, dedicat sprijinirii investițiilor în sectoarele economice prioritare de producție, pentru operatorii economici cu o vechime mai mare de un an. Se estimează că va genera un număr minim de 1.246 de noi locuri de muncă. Finanțarea este de maxim 450.000 lei de beneficiar. Au fost depuse 933 de dosare, care au fost admise 176 de dosare în limita bugetului și 16 în afara lui;- Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului a constat în organizarea Târgului Național pentru Artizanat și Meșteșuguri 2017, la Romexpo, la care au participat 100 de meșteșugari și artizani;- Programul Start-up Nation, pentru stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, are în vedere crearea a 20.947 de noi locuri de muncă.Finanțare acordată este de maxim 200.000 lei de beneficiar. Au fost depuse 19.297 de dosare, fiind încheiate 8.470 de contracte. Pentru anul 2018, a fost stabilită lansarea unei noi sesiuni de înscriere în programul Start-up Nation, în luna aprilie.