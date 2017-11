O nouă monedă pentru numismaţi

O nouă monedă pentru numismați

BNR va lansa, în circuitul numismatic, o monedă din tombac cuprat dedicată împlinirii a 160 de ani de la introducerea iluminatului public cu petrol lampant în București.Moneda are valoare nominală de 1 leu, are diametrul de 37 mm și greutatea de 23,50 grame. Aversul monedei prezintă un instantaneu bucureștean de epocă, inscripția în arc de cerc „ROMANIA”, stema României, valoarea nominală „1 Leu” și anul de emisiune „2017”.Reversul monedei redă o imagine de epocă a gării Filaret, inscripțiile „INTRODUCEREA ILUMINATULUI PUBLIC CU PETROL LAMPANT IN BUCURESTI” și „160 ANI”.Monedele din tombac cuprat, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoțite de broșuri de prezentare redactate în limbile română, engleză și franceză. Broșurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.Tirajul pentru această emisiune este de 250 de monede din tombac cuprat. Prețul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv broșura de prezentare este de 100 lei. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.