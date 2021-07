O nouă meserie în ascensiune pe piaţa muncii. „Îmbin utilul cu plăcutul şi sunt tot timpul în mişcare”

„Pe mine m-a cooptat prietenul meu. Mi-a spus că se câştigă bine şi îţi faci programul după cum îţi convine. Fac delivery în timpul liber pentru că mai am un job. Am o rată la bancă şi nu mă descurc cu un salariu. Îmi place să interacţionez cu oamenii şi unii îţi mai lasă câţiva bănuţi”, ne-a povestit Andrei Pavel, care are 21 de ani şi livrează mâncare pe bicicletă.





Tot cu bicicleta a venit şi prietenul lui să preia comanda. Îi place ce face pentru că are libertate de mişcare, dar mai ales face şi sport în acelaşi timp. „Îmbin utilul cu plăcutul şi sunt tot timpul în mişcare. Am făcut ciclism în copilărie, aşa că pentru mine să alerg prin oraş pe bicicletă este chiar o plăcere. Şi dacă mai câştig şi bani, cu atât mai bine”, ne-a spus Tudor Avram, livrator de mâncare.





Şoferii recalcitranţi din trafic îi nemulţumesc



Livratorii în general sunt plătiţi pe oră. În funcţie de cât te implici, într-o zi poţi câştiga şi 300 de lei sau chiar mai mult. „Am clienţi care comandă prin mine. Sunt oameni care lasă şi 50 de lei bacşiş pentru că mă cunosc şi livrez imediat, nu stau mult să aştepte mâncarea. Cel mai mult am câştigat într-o zi 400 de lei în starea de urgenţă. Nu mai făceam faţă comenzilor. A fost o nebunie. Nu eram mulţi colegi pentru că lumea se ferea de contactul cu alte persoane. Dacă eşti serios şi nu o lălăi pe drum este un serviciu bun. Pe lângă contract de muncă ţi se face şi asigurare şi ai şi program flexibil”, a completat Andrei.



O problemă cu care se confruntă livratorii este traficul aglomerat şi lipsa locurilor unde să lase în siguranţă bicicleta. „Eu prefer să muncesc după ora 19 când traficul se mai potoleşte. Cel mai mult mă enervez când şoferii te vâd că eşti pe bicicletă şi ai ghiozdanul de livrare în spate şi nu te respectă în trafic. Nu-ţi dau prioritate, te claxonează insistent şi te mai şi înjură. Asta cu claxonatul pentru orice mă intrigă cel mai tare. Iar când ajungi la client nu ai unde să laşi bicicleta. Trebuie să urci cu ea că nu ai timp să o legi în siguranţă”, a spus Tudor. Posturile de livrator sunt din ce în ce mai căutate. Drept urmare, mulţi tineri care sunt dornici să încerce acest job flexibil, probabil că în viitor, vor fi selectaţi pe criterii de viteză şi răbdare cu clientul înfometat.





Dacă mergi prin oraş este imposibil să nu-ţi sară în faţă o maşină sau o bicicletă cu un livrator de mâncare. Goana de zi cu zi şi timpul prea puţin rămas pentru noi, ne face să comandăm de-ale gurii prin firme de curierat. Este mult mai comod să te relaxezi în loc să te apuci să găteşti după o zi de muncă. Anunţurile de angajări sunt pline de oferte cu locuri de muncă pentru livratori. Am aflat astfel că se pot câştiga bani frumoşi, între 3.000 şi 6.000 de lei pe lună, la care se adaugă bonusuri de performanţă. Andrei şi Tudor sunt doi livratori de mâncare. I-am întâlnit la coadă la fast food. Aveau comenzi pentru hamburgeri şi pui picant.