O nouă măsură de combatere a contrabandei cu țigări

Începând cu data de 20 mai 2019, pachetele de țigarete și tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, a anunțat ANAF. Acesta va permite urmărirea fiecărui produs din momentul fabricării până în cel al vânzării către primul distribuitor retail. Măsura este în conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, prevăzut de Directiva europeană a tutunului, transpusă în România prin Legea nr. 201/2016. Pentru produsele din tutun, altele decât țigaretele și tutunul de rulat, marcarea se va face de la 20 mai 2024.Înainte de introducerea în circuitul de vânzare cu amănuntul, toți operatorii economici implicați în comerțul cu produse din tutun, inclusiv producătorul, au obligația de a înregistra intrarea tuturor pachetelor unitare aflate în posesia lor, precum și toate mișcările intermediare și ieșirea finală a pachetelor unitare din posesia lor, conform Legii nr. 201/2016. Această obligație poate fi îndeplinită prin marcarea și înregistrarea ambalajelor sub formă agregată, precum cartușe, baxuri sau paleți, dacă se asigură urmărirea și asigurarea trasabilității tuturor pachetelor unitare.În decembrie 2017 Comisia Europeană (COM) a informat statele membre despre faptul că legislația secundară privind sistemul de trasabilitate a tutunului a fost adoptată.Având în vedere importanța deosebită pe care o are crearea unui sistem unic funcțional în toate statele membre, pentru urmărirea și monitorizarea produselor din tutun, Comisia Europeană organizează patru întâlniri regionale privind aspecte de implementare a sistemului de trasabilitate și elementele de securitate pentru produsele din tutun.La a doua întâlnire regională, ce va avea loc în data de 15 februarie 2018, la București, au fost invitate să participe autoritățile responsabile din șapte state membre: Austria, Cehia, Ungaria, Lituania, Polonia, România și Slovacia. Întâlnirea este organizată de Comisia Europeană - DG SANTE și Ministerul Sănătății.