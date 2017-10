O navă portcontainer s-a rupt în două

Portcontainerul "Bareli" a eșuat pe un recif în zona de coastă a Chinei, între Fujian și Quanzhou. Nava s-a rupt în două, în zona de mijloc, așa cum se vede în fotografie. Cei 21 de membri ai echipaului au fost evacuați. Nimeni nu a fost rănit. La bordul lui "Bareli" sunt 1.913 containere. Mass-media chineză susține că nu sunt mărfuri periculoase la bord. Același lucru îl declară operatorul navei. Cu toate acestea, autoritățile au trimis la locul accidentului o flotilă de 14 nave de salvare și auxiliare, lucru neobișnuit pentru un astfel de accident, chiar dacă este grav.Nava se afla în drum de la Xiaoyangxiang la Fuyang, urmând să ajungă în final într-un port african, conform unor informații vehiculate în media internațională. Portcontainerul "Bareli" (ex Wieland; Norasia Polaris) are capacitatea de 42.300 tdw, respectiv 3.091 TEU, a fost construit în 2004 și este înregistrat sub pavilion Singapore.