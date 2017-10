O navă germană a eşuat, dar echipajul a fost salvat

O navă germană a eșuat, dar echipajul a fost salvat

Nava germană Carrier, cu un echipaj de șapte oameni, a eșuat într-o zonă de coastă, în apropiere de Liverpool, din cauza vântului puternic și a valurilor înalte.Garda de Coastă a intervenit cu două elicoptere și i-a salvat pe cei șapte marinari polonezi. Nava este încărcată cu piatră și are 40 tone de combustibil.Carrier are capacitatea de 2.379 tdw, a fost construită în 1985 și are pavilion Antigua.