La un pas de catastrofă

O navă cu kerosen a fost găurită de un portcontainer

În dimineața zilei de 12 octombrie 2010, s-a produs o coliziune între tancul petrolier grecesc „Mindoro”, încărcat cu kerosen, și portcontainerul cipriot „Jork Ranger”. Incidentul a avut loc în Marea Nordului, la 18 mile nord-vest de Scheveningen. „Mindoro” se deplasa cu o viteză de 10 noduri, îndreptându-se spre portul amintit, în timp ce „Jork Ranger” mergea cu 16 noduri, spre Rotterdam Potrivit informațiilor de trafic, portcontainerul ar fi făcut o schimbare de rută, de 90 de grade, pentru a-i permite tancului să treacă, în timp ce acesta din urmă a executat o manevră în cerc. Se vede că navele nu s-au înțeles, pentru că „Jork Ranger” l-a lovit pe „Mindoro” în plin, în prova babord. Impactul i-a provocat tancului petrolier o spărtură de 5 - 6 metri lungime, aproape de linia de plutire, care a dus la scurgeri de kerosen în mare. Urmările ar fi fost tragice, dacă s-ar fi produs o scânteie și s-ar fi aprins gazele eliberate în urma loviturii. Din fericire, nu s-a produs niciun incendiu, iar marinarii celor două nave au scăpat fără să fie vătămați. La ora 7 dimineața, Garda de Coastă daneză a primit un semnal de pericol. La rândul său, Garda de Coastă olandeză a răspuns la semnalul de pericol de poluare, trimițând nava Arca în ajutorul tancului petrolier avariat. Aceasta a ajuns la locul incidentului și a început operațiunea de salvare. Ei i s-a alăturat un remorcher al Gărzii de Coastă și ambarcațiunile specializate în asemenea misiuni, trimise din portul Scheveningen. Mai multe nave comerciale au venit în asistență. Scurgerile de kerosen în mare au fost stopate prin pomparea lichidului din tancul avariat în altul. Pentru că acest produs este volatil și se evaporează foarte repede, riscul de poluare a apei mării este foarte mic. Cât despre „Jork Ranger”, deoarece a suferit prea puține stricăciuni în urma impactului, portcontainerul și-a continuat voiajul. La rândul său, tancul petrolier a ajuns în siguranță într-un port din zonă. „Mindoro” are lungimea de 244 metri, lățimea de 42 metri și capacitatea de 106.741 tdw. Nava a fost construită în 2009 și este operată de Cardiff Marine Inc., din Atena. La bordul său se află un echipaj de 25 de persoane. Portcontainerul „Jork Ranger” are lungimea de 141 metri, lățimea de 22 metri și capacitatea de 9.288 tdw. A fost construit în anul 2005 și are un echipaj de 10 oameni, format din cinci filipinezi, trei ucraineni și doi ruși.