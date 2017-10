O navă bulgărească cu deşeuri periculoase a fost reţinută în Italia

O navă bulgărească cu deșeuri periculoase a fost reținută în Italia

Cargoul de mărfuri generale „Seven Star”, sub pavilion bulgăresc, încărcat cu deșeuri metalice periculoase, a fost reținut în Salerno, Italia, la sosirea în port. Nava trebuia să ajungă la Oristano, în Insula Sardinia. Autoritățile italiene au devenit atente la deșeurile industriale introduse în Sardinia (mașini presate, electronice, plastic, filtre de ulei de motor, aparatele de uz casnic etc.) deoarece aceasta nu are fabrici de prelucrare și reciclare a deșeurilor. Se presupune că ar fi luat naștere un comerț ilegal undeva în Sardinia sau în apele insulei, că deșeurile sunt transbordate și ajung în alte țări. Sardinia a devenit un centru regional de distribuție a deșeurilor.