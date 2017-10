O misiune imposibilă pentru autorităţile române

Mai multe ştiri online: AM POSDRU

O misiune imposibilă pentru autoritățile române

Autoritatea de management a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) trebuie să remedieze până în 6 octombrie deficiențele constatate de Comisia Europeană, pentru a evita suspendarea plăților. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Europene consideră că misiunea este una „imposibilă”. .România a primit pe 7 august o scrisoare de presuspendare a plăților din partea Comisiei Europene (CE). Potrivit legislației în vigoare, acest lucru înseamnă că are două luni la dispoziție pentru punerea în aplicare a recomandărilor făcute de CE.Principalele probleme semnalate în raportul de audit al CE se referă la procesul de evaluare și selecție, care are deficiențe sistemice și nu asigură selecția calitativă a proiectelor, dar și la faptul că regulile naționale de eligibilitate sunt ambigue în măsura în care permit o alocare și o utilizare ineficientă a resurselor în implementarea proiectelor.Ministrul muncii, Mariana Campeanu, a declarat că, până în prezent, 29,27% din plățile aferente POSDRU au fost făcute, însă gradul de absorbție de la UE este de doar 7,73%.