O MEGA-AFACERE pentru transportatorii auto. UN MILION DE CURSE pentru prelungirea digului din port!

Prelungirea cu 1.050 metri a digului de larg este un vis mai vechi al administrației portului Constanța. Fără acest tronson, danele 126 și 127, dar și molul III nu sunt suficient de protejate de valuri, atunci când vântul suflă dinspre Est. De altfel, de-a lungul timpului, pe vremea când respectivele dane adăposteau cimitirul de nave al companiilor "Navrom", "Romline" și "Petromin", au avut loc numeroase incidente, cu vapoare care s-au desprins din parâme, din cauza valurilor mari.Împlinirea acestui vis a fost întârziată timp de trei ani de contestațiile și procesele în instanță care au blocat licitația pentru atribuirea lucrărilor. A fost un adevărat calvar, care, dacă s-ar mai fi prelungit vreo patru luni, ar fi dus la pierderea finanțării europene. La sfârșitul lui ianuarie 2013, în urma verdictului instanței de judecată, comisia de licitație i-a atribuit firmei "Van Oord Dredging and Marine Contractors", din Olanda, contractul de execuție a lucrărilor. Aceasta se oferise să execute lucrarea în numai 23 de luni, la prețul de 99.940.852,15 euro.Compania "Van Oord Dredging and Marine Contractors", cu o tradiție de peste 100 de ani în domeniul lucrărilor hidrotehnice, este o cunoștință mai veche a portului Constanța. În 2008, ea a câștigat licitația pentru lucrările de dragaj și excavații în porturile Constanța, Midia și Mangalia, cu o ofertă de 22.176.623 euro. Prelungirea digului de larg, de la km 4+850 la km 5+900, este o lucrare hidrotehnică complexă și dificilă. Partea vizibilă se va ridica până la 7 metri deasupra apei. Ea va sta pe o piramidă cu baza de 170 metri și înălțimea de 25 metri.Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat de consultant pe 8 martie 2013 și, potrivit informațiilor furnizate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, constructorul a testat, deja, în laborator, materialele ce vor fi încorporate în dig. Lista furnizorilor de materiale de carieră și de produse din beton va fi aprobată după ce consultantul Haskoning DHV Nederland BV va analiza probele și certificatele de calitate.Lucrarea din portul Constanța este o afacere extraordinară pentru carierele dobrogene. Se stimează că vor fi folosite circa 3 milioane tone de materiale: piatră brută (bucăți de la 1 kg până la 500 kg, blocuri naturale de 0,5 - 3 tone fiecare) și piatră spartă pentru nivelare. Transportul milioanelor de tone de piatră și al stabilopozilor se va face cu autovehicule și cu nave. La lucrări va participă o flotilă care cuprinde: nave de plasare a pietrei, șalande, macarale plutitoare, remor-chere și o șalupă survey.Firmele de transport rutier vor trebui să asigure cel puțin un milion de curse, de la cariere și stațiile de betoane până la locul de descărcare. Rămâne de văzut ce rute vor fi alese pe uscat. Să sperăm că olandezii vor utiliza cât mai mult transportul pe apă, pe canalele navigabile, că milioanele de tone de mate-riale de construcții nu vor fi plimbate prea mult pe șoselele județului. De altfel, basculantele nici n-ar avea pe unde să intre în portul Constanța. Finalizarea șoselei de centură s-a amânat cu un an, iar traficul greu este interzis pe podul de la Agigea. Singura artera rutieră pe care este permis accesul autovehiculelor de mare tonaj, care ajunge la porțile nr. 7 - 9 ale portului, este brăzdată de gropi cu diametrul de 1 - 2 metri și adâncimea de jumătate de metru.