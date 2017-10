O licitaţie cum nu a mai văzut Portul Constanţa

O licitație cum nu a mai văzut Portul Constanța

Licitația pentru desemnarea constructorului care va finaliza digul de larg al portului Constanța se bucură de un interes excepțional. Un număr de 59 de firme au solicitat documentația, iar 11 companii și consorții românești și străine au depus oferte. Digul de nord va fi prelungit cu 1.050 metri, de la km 4+850 la km 5+900. Este vorba de o lucrare hidrotehnică complexă și dificilă. Partea vizibilă se va ridica până la 7 metri deasupra apei. Ea va sta pe o piramidă cu baza de 170 metri și înălțimea de 25 metri. Conform caietului de sarcini, valoarea contractului a fost estimată la 117.898.740 euro, fără TVA, iar termenul de predare a lucrării, la 24 luni. Ieri, la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, la startul competiției s-au aliniat 11 concurenți. Participanții la licitație au făcut următoarele oferte: Archirodon Group NV și Mochlos SA - 65.669.175,16 euro, în 20 de luni; Comsa Constructora Pirenaica SA - 95.471.657,96 euro, în 15 luni; FCC Constructora și Ansaldi - 68.171.451,63 euro, în 18 luni; Grup Servicii Petroliere și Jan De Nul NV - 99.661.636,1 euro, în 24 luni; Josef Mobius Bau AG - 80.548,371,62 euro, în 18 luni; Mapa Insaat VE și Ticaret AS - 116.485.000 euro, în 22 luni; OHL și Combac Port - 61.795.170,71 euro, în 18 luni; Romstrade SRL - 74.590.396,24 euro, în 10 luni; STFA Deniz Insaati și Isaat San Vetic AS - 101.334.321,3 euro, în 24 luni; Tehnologica Radion SA și SC Construccio-nes Yestudios - 88.423.951,02 euro, în 14 luni; Van Oord Dredging and Marine Contractors - 99.940.852,15 euro, în 23 luni. Va fi declarată câștigătoare oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În punctajul acordat fiecăreia dintre ele, prețul are o pondere de 80%, iar durata de execuție, 20%. Finanțarea investiției este asigurată în proporție de 69,25% de Fondul European Regional de Dezvoltare (FEDR), iar restul, de la bugetul de stat, prin Programul Opera-țional Sectorial din Transporturi (POS-T).