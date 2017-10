O lege care va revoluţiona angajarea marinarilor români

O lege care va revoluționa angajarea marinarilor români

România ar putea să ratifice Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC - 2006 până în luna august 2014, a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.În luna august va intra în vigoare și Directiva europeană privind Acordul social. „SLN a lucrat la proiectul legii de implementare a Acordului social în shipping-ul românesc, reali-zând 90% din documentație. Am trimis propunerea noastră spre toate autoritățile care trebuie să îl avizeze: Autoritatea Navală Română, Ministerul Muncii, Ministerul Transpor-turilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Externe. Urmează să avem o întâlnire pentru a discuta forma finală“ - a relatat Mihălcioiu. Acordul social prevede nu doar standarde mai înalte la angajarea personalului navi-gant, ci și standarde egale. An-gajatorii și navigatorii nu vor putea negocia contracte sub nivelul acestora.„Va fi o lege care va revoluționa angajarea echipajelor româ-nești. În prezent, avem circa 4.000 de navigatori cu contracte bune, la standard ITF. Alte 2.000, sunt negociate cu sindicate afiliate la ITF. Dar avem și vreo 6.000 de navigatori care își negociază contractele de îmbarcare sub orice standard” - a afirmat liderul SLN.