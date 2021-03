O investiţie pentru viitor. Banii din Pilonul II, colacul de salvare la pensie

În fiecare an, salariaţii primesc de la fondurile care le administrează banii din Pilonul II de pensii private, o scrisoare în care sunt informaţi ce s-a întâmplat cu banii lor şi cât s-a strâns la puşculiţă. Aceşti bani sunt investiţi de câtre o companie specializată şi veţi beneficia de ei în momentul pensionării. Pilonul II a fost introdus în anul 2008 de către statul român, în mod obligatoriu pentru toate persoanele angajate care aveau 35 de ani la acel moment. Astfel, statul a cedat în faţa fondurilor de pensii private din cauza realităţilor, şi anume, forţa de muncă în continuă scădere, în timp ce numărul pensionarilor creştea. În România sunt şapte administratori care gestionează Pilonul II de pensii private. Vorbim despre NN Pensii, Alianz Ţiriac Pensii Private, Metropolitan Life Pensii Private, Aegon Pensii Private, BCR Pensii, Generalii Pensii şi BRD Pensii, care au pe mână active nete de peste 75 miliarde de lei, economiile a 7,6 milioane de români. Câştigul realizat în 2020 a fost de 6,2%, adică un profit net de 900 de milioane de euro pentru participanţi. „Un român care are salariul mediu pe economie şi a cotizat lună de lună pe toată existenţa Pilonului II, contribuţiile brute au însumat 16.998 lei. Peste aceste contribuţii, participarea la pilonul II i-a adus un câştig mediu net de 5.510 lei”, a spus Ileana M., agent asigurare NN.În cazul în care nu ştiţi dacă sunteţi participant la Pilonul II de pensii puteţi accesa https://asfromania.ro/scr/petitiiFP unde trebuie să completaţi cu datele personale o cerere online. Dacă nu aţi primit scrisoarea anuală este recomandat să vă actualizaţi datele personale la fondul care vă gestionează banii. Fie intraţi pe site-ul https://apapr.ro/pensia-ta-online, fie accesaţi direct site-urile fondurilor de pensii unde sunteţi arondat. După actualizare veţi primi un cont online unde vă puteţi monitoriza situaţia financiară în timp real. În cazul în care vă schimbaţi angajatorul, acesta este obligat legal să vă vireze cotizaţia lunar în contul administratorului Pilonului II. Dacă în timpul cotizării la pensia privată intervine un eveniment nefericit, produs înainte de vârsta de pensionare, banii acumulaţi în contul de pensie nu se pierd, moştenitorii urmând să beneficieze de ei. Pe numele moştenitorului va fi deschis un cont la fondul de pensii la care s-a contribuit până atunci, banii fiind transferaţi acolo. În cazul în care moştenitorul are şi el un cont de pensii privat, poate cere cumularea conturilor la un singur fond privat. În situaţia în care moştenitorul nu este participant la un fond privat, atunci banii îi vor reveni sub forma unei singure plăţi. Trebuie să mai ştiţi că nu puteţi să beneficiaţi de banii din Pilonul II înainte de vârsta de pensionare decât dacă vă pensionaţi pe caz de invaliditate de gradul I sau II.