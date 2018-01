O grupare internațională a jefuit cea mai mare rafinărie a companiei Shell

Autoritățile din Singapore au descoperit o rețea internațională care fura petrol de la cea mai mare rafinărie a companiei Shell. O grupare de 20 de persoane au fost arestate. În plus, au fost confiscate cel puțin o navă petrolieră plus milioane de dolari în numerar. 14 persoane au fost deja inculpate, dintre care: 11 din Singapore și 3 din Vietnam. 8 dintre aceștia erau angajați ai Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd, o filială a Royal Shell Plc., iar unul lucra pentru Intertek Group Plc., o companie multinațională de inspecție, testare și certificare a produselor, cu sediul în Londra, Marea Britanie. Trei tancuri petroliere au fost menționate ca fiind implicate în activitățile de criminalitate economică, dintre care unul cu pavilion Singapore și două cu pavilion de Panama, printre acestea din urmă fiind o navă vietnameză de 17.500 tdw.