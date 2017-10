O familie s-a trezit cu terenul din Lazu expropriat şi decopertat

Fără să fie înștiințată de statul român

O familie s-a trezit cu terenul din Lazu expropriat și decopertat

Șoseaua de centură a municipiului Constanța va trece prin localitatea Lazu. Exproprierile au fost făcute deja, iar constructorul și-a început activitatea. Utilajele au intrat pe terenurile foștilor proprietari, șantierul de lucru a fost împrejmuit și au apărut plăcuțele de avertizare, care interzic accesul persoanelor neautorizate. O descoperire șocantă Soții Vasile și Silvia Began locuiesc în municipiul Constanța și au un teren de 15.650 metri pătrați în Lazu, pe care l-au cumpărat în 1990. Imobilul este intabulat, înscris în cartea funciară, la Cadastru. „Am lipsit două săptămâni din oraș și, când m-am întors am trecut pe la terenul din Lazu. Am fost șocată să constat că o parte din teren este decopertat, împrejmuit și că mi se interzice să intru pe proprietatea mea” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Silvia Began. Proprietara a depus o plângere la Poliția Agigea, reclamând tulburarea de posesie. „La o săptămână după ce a fost somat de polițiști, constructorul a trimis către organul de cercetare o hotărâre a comisiei de expropriere. Am aflat că ar fi vorba de un document fără nicio ștampilă, din care rezultă că am fost expropriați de 6.511 metri pătrați, pentru care primim în schimb 440.039 lei. Se mai spune în respectivul document că adresele proprietarilor sunt necunoscute și că suma cuvenită ca despăgubire a fost depusă într-un cont la CEC, pe numele nostru” - a afirmat Silvia Began. Proprietara terenului susține că cele afirmate de comisie în legătură cu domiciliul ei constituie un neadevăr. „Adresa noastră este trecută atât în cartea funciară, la Cadastru, de unde comisia de exproprieri a luat datele despre terenuri, cât și la Primăria Agigea, unde achităm impozitul. Evident, era foarte simplu să fim informați, să ni se trimită notificări, să fim invitați la negociere. Acum, suntem puși în fața faptului împlinit. Nu putem uza nici măcar de dreptul legal de a contesta, în justiție, exproprierea sau prețul oferit, pentru că nu am primit nicio notificare. Nu avem niciun document scris pe care să-l prezentăm instanței de judecată. Nici nu știm pe cine anume să acționăm în justiție. Pe de altă parte, dacă am accepta despăgubirea de care se vorbește, n-am putea intra în posesia ei. Dacă cei din comisie susțin că adresa noastră este necunoscută, cum de au reușit să deschidă un cont pe numele nostru și cum am putea noi să dovedim că suntem titularii contului?” - a declarat proprietara. Ultima soluție Deoarece numele, dar și semnătura primarului din Agigea, Cristian Cârjaliu, ar fi apărut în respectivul document de expropriere, i-am solicitat opinia. „Punctul meu de vedere este că familia Began are dreptate. Treaba este foarte simplă și foarte clară. Dreptul de proprietate este garantat de Constituția României. Ea prevede că în baza unor legi speciale se pot face exproprieri în interes public. Dacă sunt nemulțumiri, oamenii se pot adresa instanțelor de judecată. Mai sunt nemulțumiți, chiar și prieteni de-ai mei. Le-am spus: nu am ce să vă fac, nu eu v-am expropriat. Nu cu mine vă judecați” - a declarat primarul. Grav este că reglementările actuale dau libertate statului să facă exproprieri chiar și fără notificarea proprietarilor. Astfel, la articolul 12 (2) din Legea 184/2008 pentru modificarea și completarea Legii 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de con-strucție de autostrăzi și drumuri naționale se precizează: „În cazul în care hotărârea nu a fost comu-nicată, orice persoană care se consideră îndreptățită la despăgubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instanței judecătorești competente, în termen de 3 ani de la data afișării hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, în condițiile art. 7, sub sancțiunea decăderii.” Familia Began nu are altă soluție decât să umble prin instanțele de judecată, să-și caute dreptatea. Nu știe nici cu cine trebuie să se judece, nici cât teren i s-a luat în realitate, dacă nu cumva expropriatorii au tăiat o „felie” mai mare decât au hotărât. Vasile și Silvia Began nu sunt singurii nemulțumiți. Chiar și printre proprietarii care au primit notificări sunt destui care au decis să se adreseze justiției. Oamenii consideră că prețul de 16 euro pe metru pătrat oferit de stat este mult prea mic. Unii dintre ei pretind o despăgubire de 90 euro pe metru pătrat. Cam atât le promiseseră și austriecii de la Voest Alpine, care intenționaseră să construiască un combinat siderurgic în portul Constanța. „Cazare“ în instanță Între timp, constructorul șoselei de centură - un joint-venture între FCC Construccion SA și Astaldi SpA JV - își vede de treabă. Indiferent de soarta proceselor dintre stat și foștii proprietari, el are liber să-și ducă la bun sfârșit contractul. Stimați cititori, dacă într-o zi, pe neanunțate, vă treziți cu escavatoarele și buldozerele în ogradă ori în casă, înseamnă că va venit rândul să vă mutați într-o sală de judecată. Acolo ne trimit legile statului român.