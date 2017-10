O constănţeancă, printre finaliştii celei mai mari competiţii de afaceri sociale

O constănțeancă, printre finaliștii celei mai mari competiții de afaceri sociale

Juriul „Fabricat în Țara lui Andrei” a anunțat lista celor 20 de finaliști ai competiției, după ce au evaluat cele 512 idei de afaceri înscrise.Finalista din județul Constanța este Carmen Lungu, director al Societății Naționale de Cruce Roșie - Filiala Constanța, care de-a lungul timpului a mai inițiat și obținut finanțare pentru numeroase inițiative sociale. Aceasta vede în produsele bio soluția pentru rezolvarea problemelor și dezvoltarea comunității din Corbu. Astfel, își propune să creeze locuri de muncă și implicit să rezolve probleme sociale din această localitate.Finalista va beneficia de pregătire și consultanță din partea Fundației NESsT pentru a-și transforma ideile în planuri de afaceri și va primi sprijin financiar în limita a 1.500 euro pentru a realiza cercetări locale în comunitatea vizată de proiect.Ideile celor 20 de finaliști abordează zone variate: agricultură (ferme și livezi), industria textilă (prelucrarea lânii), educație (tabere educative), prelucrarea lemnului, fabricarea materialelor de construcții și a mobilei, servicii (asistență pentru persoane în vârstă), industria de agrement, domeniul alimentar (panificație, dulcețuri bio) sau plafar (plante medicinale). Propunerile au venit din partea a zece persoane fizice, șase ONG-uri, două întreprinderi individuale și două SRL-uri.La sfârșitul acestui an, jumătate dintre afacerile sociale propuse vor fi finanțate cu granturi în valoare totală de până la 350.000 de euro. Mai exact, în luna noiembrie a acestui an planurile de afaceri ale celor 20 de finaliști vor fi evaluate, iar juriul va alege zece câștigători. Fiecare dintre aceștia va primi finanțare neram-bursabilă pentru inițierea afacerii. De asemenea, câștigătorii vor beneficia de consultanță din partea experților „Fabricat în Țara lui Andrei”, timp de aproximativ un an, în domenii cheie pentru antreprenori: management financiar, legislativ, marketing și distribuție.