O companie românească a lucrat pe sub apă pentru Gazprom. Pe 270 de milioane de dolari

Ştire online publicată Luni, 08 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Compania Grup Servicii Petroliere a finalizat, luna trecută, lucrările de construcție a unei conducte submarine de gaze de 160 de km și a făcut predarea către beneficiarul Gazprom, potrivit unui comunicat intern al companiei, citat de Money.ro.Contractul cu gigantul rus fusese semnat în 2009 și avea o valoare de 267 de milioane de dolari. Lucrările au început în aprilie 2010 și au fost finalizate acum două luni. Întreaga conductă are o lungime totală de 177 de km dintre care 17 sunt pe uscat. Munca de un an a GSP a presupus transportul țevilor, sudarea lor submarină atât cu scafandri cât și cu roboți specializați, precum și efectuarea tuturor testelor de rezistență și coroziune. Conducta Dzhubga-Lazarevskoe-Soci va avea o capacitate anuală de transport de 3,8 miliarde de metri cubi de gaze și are ca scop asigurarea cu gaze naturale pentru teritoriul Krasnodar și a zonei de coastă a Marii Negre - Soci și Tuapse. „Partenerul rus a fost foarte mulțumit de rapiditatea cu care ne-am mișcat și de calitatea lucrărilor. Vom mai avea și alte proiecte în Rusia. Deja, am avut mai multe discuții și cu Gazprom dar și cu alte companii”, a spus Radu Petrescu, cel care comunică în numele GSP. Contractul cu Gazprom a fost menționat inclusiv de președintele Traian Băsescu în cadrul unei confruntări electorale televizate. GSP este parte a grupului Upetrom, controlat de omul de afaceri Gabriel Comănescu. Compania este liderul pieței de servicii offshore pentru industria petrolului și gazelor din regiunea Mării Negre. Grupul mamă, Upetrom, are 5.000 de angajați și activități în forajul de uscat și marin , producția de echipamente destinate industriei petroliere dar și în turism.