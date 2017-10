O companie din Serbia ar putea importa 15.000 de tone de soia din România

Compania Sojaprotein din Serbia (cel mai mare procesator de soia din Balcani) ar putea fi nevoită să importe soia boabe în acest an după ce seceta a afectat producția locală, scrie Agerpres.ro.Directorul general de la Sojaprotein, Branislava Pavlovic, a declarat astăzi că societatea ar putea fi nevoită să cumpere 15.000 de tone de soia boabe nemodificată genetic, cel mai probabil din țările vecine - Croația, România sau Ungaria. Sojaprotein are nevoie anual de peste 200.000 de tone de soaia boabe, iar seceta din acest an a redus recolta din Serbia cu 35% până la 284.500 de tone.Grupul agroindustrial Victoria Group, care deține Sojaprotein are de gând să-și dubleze exporturile anuale după ce va finaliza anul viitor un program de investiții de 100 milioane de euro cu ajutorul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care controlează 21,4% din acțiunile Victoria Group.Potrivit Agerpres.ro, președintele BERD, Suma Chakrabarti, a declarat că Victoria Group este un exemplu pentru întreaga regiune și că banca a investit peste trei miliarde de euro în Serbia în ultimii 10 ani. Până la finele anului următor vor fi aprobate noi credite în valoare de 800 milioane de euro.