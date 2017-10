O barjă a fost scoasă după 23 de ani, de pe fundul Dunării

În 1985, barja „15.250" s-a scu-fundat în Dunăre, în dreptul localității Turnu Măgurele. Ultimul său armator a fost compania „Giurgiu Nav”. De-a lungul a peste două decenii, au existat mai multe încercări de a o scoate la suprafață. Toate tentativele au eșuat, salvatorii nereușind să facă altceva decât să-i deterioreze structura metalică. Primăria din Turnu Măgurele a apelat, în cele din urmă, la compania „Atriamar”, din Constanța, cunoscută pentru numeroasele ranfluări de succes. Barja scufundată fusese abandonată de foștii proprietari și devenise un pericol pentru traficul fluvial între Turnu Măgurele și portul bulgăresc Nicopole. „Nava se afla la 7 – 8 metri sub apă și era împotmolită în nisip – relatează Jorj Unciuleanu, directorul societății «Atriamar». Operațiunea de scoatere la suprafață a fost foarte dificilă din cauza înnisipării și a distrugerilor provocate de cei ce au încercat să o ranflueze. Noi am scos-o folosind metoda introducerii aerului în compartimentele navei, cu ajutorul sistemelor de sifonare. Cel mai greu ne-a fost să extragem nisipul din ele. Această etapă a durat circa trei luni. Apoi, barja plutind «în capac» (cu fundul în sus) a fost remorcată pe Dunăre și canal, până în portul Constanța, în dana PL 5. A urmat o nouă operațiune spectaculoasă. Barja a fost întoarsă în apă cu ajutorul a două remorchere și o macara și eșuată la 6 metri, pe bordul – tribord. După executarea etanșărilor sub apă, nava a fost scoasă la suprafață și adusă în poziția normală.“ Operațiunea s-a încheiat ieri. Salvatorul „Atriamar” va decide care va fi soarta navei: trimiterea la scap sau repararea și reintroducerea în exploatare.