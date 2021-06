O afacere profitabilă cu „aur mov”. Lavanda îţi aduce satisfacţii nemăsurabile

„Am apelat la tractor şi la cizme de cauciuc să ducem vizitatorii în câmp. Aşteptăm să treacă ploile şi să iasă soarele”, a transmis pe Facebook Ioana Bălănică.





Mai este recunoscută şi ca „aurul mov” al câmpului, deoarece, în ciuda delicateţii florii, lavanda poate aduce profituri frumoase celor care ştiu să o cultive şi să o aprecieze. Pentru început ai nevoie de un teren, nu prea mare pe care să cultivi câţiva butaşi de lavandă. Nu necesită îngrijire deosebită şi face faţă cu brio, climei din Dobrogea. Terenul trebuie să fie bine drenat şi acolo unde o sădeşti poate să stea şi 20 de ani pentru că este o plantă perenă. Cu o investiţie mică, până în 5.000 de euro, timp de 15 ani pe puţin, poţi scoate profit frumos. Banii îi recuperezi după trei ani de când ai înfiinţat cultura, când lavanda ajunge la maturitate.Spre exemplu, o familie de agricultori din judeţul Tulcea, pe cele două hectare pe care le deţine, au avut plantat porumb în urmă cu ceva ani. „Am renunţat la a mai pune porumb pentru că nu mă alegeam cu nimic. Era multă muncă şi mereu eram cu sapa în spate, iar la final nu mă alegeam cu mare lucru. Acum cu lavanda, care nu este pretenţioasă, îmi aduce un venit de aproape 9.000 de euro pe an. Vindem miere cu aromă de lavandă care este şi terapeutică, facem tincturi, uleiuri esenţiale, săpunuri, dar vindem şi butaşi şi săculeţi cu lavandă”, ne-a spus Marin S. care are o cultură ecologică de lavandă la Murighiol. Butaşii de lavandă se vând între 0,5 – 1 leu, uleiul de lavandă de 10 ml costă 15 lei, săpunul de 75 gr. 10 lei, săculeţul de lavandă 7 lei. Nu rămâne cu produse de la un an la altul, iar în perioadele bune, are producţie şi de două ori pe an.La Pecineaga se desfăşoară zilele acestea „Festivalul lavandei”. Este la a treia ediţie şi sunt aşteptaţi mulţi iubitori ai lavandei să se bucure de lanurile mov. Numai că ploile din ultimele zile le-a cam dat planurile peste cap atât organizatorilor, cât şi celor care au vrut să facă fotografii.