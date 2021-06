O afacere mai puţin întâlnită. Petalele de trandafiri nu vă îmbogăţesc, dar vă parfumează viaţa

„M-am apucat de afacerea cu trandafiri dintr-o nebunie. Eu am alte treburi mai serioase, dar afacerea cu trandafiri era o pasiune mai veche. Soiul l-am adus din Tunisia şi am început cu cinci butaşi. El nu trăieşte la noi şi ne-a luat cam 10 ani să avem un hectar plantat cu trandafiri de dulceaţă. Acum am ajuns la peste 2.500 de butaşi”, a spus antreprenorul Gigi Dumbravă.









Cine îşi imaginează că o afacere de acest tip este uşoară, că doar plantezi butaşul şi aştepţi profitul se înşală. Mai ales când nu eşti de specialitate. „Am avut un sprijin de la un prieten de la Institutul de Cercetare de la Mărăcineni, care m-a ajutat să-l pun pe picioare să nu-l pierdem, să se adapteze la solul nostru care este diferit de cel tunisian. În fiecare an facem altoirea la care se pierd cam 70-80% din producţie. Cu cantitatea rămasă nu se poate spune că este o afacere sustenabilă”, a precizat proprietarul de plantaţie.







Într-un an bun se poate recolta o tonă de petale de trandafir



Afacerea se bazează strict pe comercializarea petalelor de trandafiri şi a produselor rezultate din acestea. Este un business destul de perisabil din cauza faptului că petalele de trandafir trebuie recoltate imediat după înflorire. Din 2.500 de butaşi de trandafiri, într-un an bun se pot recolta în jur de o tonă de petale de trandafiri, iar într-un an slab 500 de kg.



„Nu este o afacere sustenabilă să poţi trăi din ea. Noi vindem un kilogram de petale de trandafir cu 30 lei, iar un borcan de 330 de gr cu 18 lei. Vindem direct din fermă, nu avem o piaţă de desfacere pentru că nu este un produs care să asigure o cantitate suficientă tot anul”, a adăugat omul de afaceri.











În afară de dulceaţă şi petale de trandafiri, soţii Dumbravă mai produc şi un sirop de trandafir care este foarte bun pentru afecţiunile pulmonare şi ale cavităţii bucale.





Şi săptămâna viitoare trandafirii mai sunt în floare şi ca să vă convingeţi de naturaleţea şi frumuseţea trandafirilor tunisieni, daţi o fugă până la Cobadin într-o ieşire de week-end într-un mediu feeric.











