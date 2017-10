Numărul turiştilor de pe litoral a crescut cu 32,1%

La jumătatea anului

Numărul turiștilor de pe litoral a crescut cu 32,1%

Numărul turiștilor sosiți în semestrul I al acestui an a fost de 272,5 mii persoane, față de 206,3 mii persoane în aceeași perioadă din 2006, înregistrându-se o creștere de 32,1%, a anunțat ieri Direcția Județeană de Statistică Constanța. Potrivit raportului realizat de instituție, o creștere s-a înregistrat și în ceea ce privește numărul înnoptărilor, în primele șase luni înregistrându-se 986,5 mii de înnoptări, față de 804,7 mii în aceeași perioadă a anului 2006. Sejurul mediu a scăzut însă de la 3,9 zile la 3,6 zile. Turiștii străini au fost în număr de 27.851 persoane în primul semestru din acest an, cu 1.478 persoane mai mulți decât în aceeași perioadă din 2006 și dețin o pondere de 10,2% în totalul turiștilor. În luna iunie 2007 s-au înregistrat 160.852 turiști sosiți, față de 107505 în aceeași lună a anului trecut.