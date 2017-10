Sub semnul falimentului

Numărul suspendărilor de activitate a crescut cu 1.180%, în primele opt luni

Fără doar și poate, 2009 este un an care se încheie sub semnul falimentului. La nivel național sunt înregistrate peste 105.000 de suspendări voluntare de activitate, până la 31 august, potrivit datelor Oficiului Națio-nal al Registrului Comerțului (ONRC). Anul trecut, în același interval, nu erau decât puțin peste 8.200. Pe scurt, creșterea este de 1.180%. Constanța se află pe locul șase în clasamentul ONRC, cu 3.838 de suspendări, în creștere cu 940% față de cele 369 din 2008. Față de alte județe, stăm încă extrem de bine. În Bacău, spre exemplu, creșterea este de peste 5.000% - de la 65 de suspendări în 2008 la 3.357 în acest an. Cum era de așteptat, municipiul București conduce acest „top”, cu 16.313 exit-uri voluntare, în creștere cu 1.303% față de cele 1.162 din 2008. O lovitură destul de grea a primit mediul de afaceri din Cluj – în intervalul ianuarie – august s-au închis 6.350 de firme, cu peste 2.400% mai multe decât în 2008, când doar 251 de business-uri și-au închis porțile. Clasamentul este completat de Brașov (5.047, plus 1.130%), Bihor (4.323, plus 1.556%), Iași (3.782, plus 2.854%) și Timiș (3.861, plus 1.213%). Județele în care s-au înregistrat creșteri uriașe în rândul (semi)falimentarilor sunt Alba (1.877, plus 3.000%), Ialomița (730, plus 3.218%) și Vaslui (1.020, 3.417%). Județele care au scăpat cel mai ușor, până acum, sunt Satu Mare (1.757, plus 470%), Mehedinți (715, plus 349%), Arad (2.469, plus 459%) și Giurgiu (648, plus 494%).