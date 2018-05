Atenție, navigatori!

Numărul navelor atacate de pirați este în continuă creștere

Pe data de 21 aprilie 2018, nava „FWN Rapide“, sub pavilion olandez, a fost atacată de pirați în timp ce se afla în zona de ancoraj de la Port Harcourt, Nigeria. Dintre cei 12 membri ai echipajului, 11 au fost luați ostatici.De patru - cinci ani, zona fierbinte a pirateriei pe mare s-a mutat de pe coasta de est pe cea de vest a Africii, din Golful Aden în Golful Guineei. Anul 2018 este marcat de o creștere explozivă a fenomenului. În primul trimestru, potrivit Centrului de Raportare a Pirateriei al IMB, s-au înregistrat 66 de incidente, în Africa de Vest. În aceeași perioadă din anii 2016 și 2017, fuseseră raportate 37, respectiv 43 de incidente.La nivel global, în primele trei luni din 2018, pirații au luat 100 de ostatici, chiar la bordul navelor. Alți 14 au fost răpiți de pe vasele lor. În Golful Guineei au fost luați prizonieri 113 din numărul total de 114 navigatori capturați. În total, 39 de nave au fost abordate, împotriva a 11 nave s-a deschis focul, iar 4 nave au fost deturnate. În plus, au fost raportate 12 tentative de atac eșuate.Faptul că deturnarea celor patru nave a avut loc în Golful Guineei reprezintă o premieră pentru această regiune și, totodată, o schimbare de tactică a piraților nigerieni. Dacă în primii ani ai mileniului trei, aceștia se mulțumeau să prade echipajele de bunurile personale, mai apoi au trecut la jefuirea încărcăturii tancurilor petroliere și la răpirea echipajelor, în scopul încasării răscumpărării. Fenomenul este în continuă expansiune și grupările criminale nu numai că și-au extins aria de activitate, atacând navele la distanțe din ce în ce mai mari de coasta Nigeriei, dar au trecut și la deturnarea lor, după modelul piraților somalezi.Două tancuri de produse petroliere au fost deturnate chiar din zona de ancoraj a portului Cotonou (Benin), iar două nave de pescuit au fost deturnate la 30 mile maritime de Nigeria și 27 mile maritime de Ghana.În zona Golfului Guineei, cea mai periculoasă este coasta Nigeriei, unde au fost raportate 22 incidente în primul trimestru al anului 2018, din care opt atacuri cu focuri de armă. Printre navele asupra cărora s-a deschis focul se numără un tanc petrolier de 300.000 tdw.Riscurile se mențin și pe coasta de est a Africii, în regiunea Somaliei.În acest an, două ambarcațiuni rapide au deschis focul asupra unui tanc de produse petroliere și l-au urmărit. La sfârșitul lunii martie, asupra unui tanc petrolier de 160.000 tdw s-a deschis focul în Golful Aden, în timp ce se deplasa prin coridorul maritim protejat de forțele internaționale de securitate.Indonezia reprezintă o zonă mai puțin fierbinte. Au fost raportate nouă incidente piraterești, atacurile fiind îndreptate împotriva unor nave ancorate.★ ★ ★În anul 2003, William O’Neil, secretarul general al Organizației Maritime Internaționale din acea perioadă, declara că: „Pirateria și terorismul sunt cele mai grave amenințări din shipping-ul mondial”.La cererea IMO, a marilor companii de navigație, a marilor jucători de pe piața asigurărilor și a organizațiilor profesionale ale navigatorilor, marile puteri navale și-au trimis flotele militare să patruleze în Golful Aden și Oceanul Indian. Instituirea coridorului de securitate în aceste zone a dus la descurajarea fenomenului și la capturarea a zeci de pirați care au fost judecați și închiși.Dar, în același timp, acțiunile piraterești s-au înmulțit în Golful Guineei, unde briganzii profită de slăbiciunile regimurilor corupte, ce se opun prezenței gărzilor înarmate la bordul navelor.★ ★ ★Recent, Comitetul tripartit special al Organizației Internaționale a Muncii (ILO) a ajuns la un acord privind un nou amendament la Convenția privind munca pe mare MLC - 2006. Conform acestuia, salariile navigatorilor luați ostatici de pirați, precum și alte drepturi contractuale vor fi plătite pe întreaga perioadă de captivitate. Astfel, se asigură familiilor mijloacele necesare de supraviețuire.Decizia reprezintă, totodată, o recunoaș-tere a amplorii fenomenului pirateriei și a neputinței marilor puteri ale lumii de a asigura securitatea transportului pe mările și oceanele lumii.