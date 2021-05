Numărul containerelor pierdute pe mare crește periculos. IMO vrea să stopeze fenomenul

Consiliul Mondial al Shipping-ului, organizație care cuprinde companii reprezentând 98% din capacitatea de transport containerizat a lumii, și-a propus să găsească răspunsul la această întrebare și, de mai mulți ani, monitorizează fenomenul.



Un prim raport, arată că, în perioada 2008 - 2013, au fost pierdute în medie, 546 de containere pe an, în urma unor incidente navale banale. În schimb, media anuală a containerelor pierdute în urma evenimentelor catastrofice a fost de 1.679 containere.



Studiul indica o creștere îngrijorătoare de la o perioadă la alta. Dacă în intervalul 2008 - 2010, media era de 675 containere pe an, în intervalul 2011 - 2013 a urcat la 2.683 containere pe an. Saltul, explicau autorii studiului, s-a datorat unor evenimente catastrofale singulare. Astfel, în 2011, când a eșuat nava „Rena”, pe coasta Noii Zeelande, au ajuns pe fundul mării 900 containere.





Scufundarea navei „MOL Confort”, în Oceanul Indian, în 2013, este cel mai mare accident naval petrecut în rândul portcontainerelor. Odată cu nava s-au pierdut 4.293 containere.





Un alt raport arată că în perioada 2014 – 2016, media anuală a containerelor pierdute în mare (exclusiv în incidente catastrofice) a fost de 612 unități. Dacă sunt adăugate și pierderile din evenimentele catastrofice, media anuală totală a fost de 1.390 unități, mai mică cu 48% față de cea din 2014, când s-au pierdut 2.683 unități.





Datele adunate de-a lungul anilor demonstrează că fenomenul se datorează, în principal, condițiilor atmosferice, dar în cazul catastrofelor intervin și mai mulți factori.





Numărul containerelor căzute în mare este totuși foarte mic, susține Consiliul Mondial al Shipping-ului, pierderea reprezentând 0,0001% din totalul de 130 de milioane de containere pline cu mărfuri, livrate în fiecare an pe mare.







Cimitirul containerelor din Pacificul de Vest





Indiferent de statistici, fenomenul este îngrijorător, întrucât mare parte dintre containere nu sunt recuperate și se acumulează pe fundul mărilor și oceanelor, multe dintre ele conținând substanțe periculoase.





Desigur, industria shipping-ului face eforturi pentru creșterea siguranței transportului de mărfuri containerizate. Cu sprijinul ei au fost aduse amendamente legislației maritime internaționale, pentru a impune condiții tehnice mai sigure pe navele portcontainer, reguli și proceduri stricte privind încărcarea containerelor, distribuția greutății în interiorul lor, poziționarea, fixarea și legarea pe punțile navelor și așa mai departe.





La recenta reuniune a Comitetului pentru Siguranță Maritimă din cadrul Organizației Maritime Internaționale (IMO), una dintre problemele discutate s-a referit la noile măsuri de atenuare a fenomenului pierderii containerelor pe mare.





Acesta prezintă un potențial pericol pentru siguranța maritimă și constituie o amenințare pentru mediu, în special din cauza materialelor plastice pe care le conțin. În ultimele trei luni ale anului trecut și la începutul acestui an, s-au pierdut aproape 3.500 de containere într-o serie de incidente navale din Pacificul de Vest. Numărul lor este cu mult peste cel înregistrat de obicei în aceeași perioadă și ridică mari semne de îngrijorare cu privire la cauzele acestor incidente.







Sistem de raportare a containerelor pierdute





Comitetul pentru Siguranță Maritimă a decis să inițieze noi măsuri de detectare și raportare a containerelor pierdute pe mare, care ar putea îmbunătăți poziționarea, urmărirea și recuperarea lor. Organizația Maritimă Internațională a fost de acord să stabilească un sistem obligatoriu de declarare a pierderii de containere și să stabilească ce mijloace trebuie să existe la bord pentru identificarea cu ușurință a numărului exact de containere pierdute.





Prin adoptarea acestui sistem, navele vor fi obligate să raporteze pierderea containerelor, printr-o procedură standardizată, detaliată, cu identificarea încărcăturii transportate (în special mărfuri periculoase sau substanțe nocive) și să informeze dacă sunt containere care pot pluti și constituie un risc de coliziune cu nave și bărci.





În următorii câțiva ani, Organizația Maritimă Internațională va elabora noi măsuri care să conducă la atenuarea fenomenului pierderii containerelor în mare, pentru a se restabili siguranța transportului de mărfuri containerizate.