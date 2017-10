Numărul cererilor de şomaj din SUA a coborât la 470.000, săptămâna trecută

Numărul cererilor de șomaj din SUA a coborât la 470.000, săptămâna trecută

Numărul cererilor de șomaj a scăzut în săptămâna ce s-a încheiat la 24 ianuarie cu 8.000, la 470.000, de la 478.000 în săptămâna precedentă, arată datele publicate de Departamentul Muncii din SUA. Numărul total de persoane care au colectat ajutoare de șomaj a scăzut la cel mai mic nivel din ultimul an, iar numărul celor care au solicitat prelungirea perioadei de plată a înregistrat, de asemenea, un declin. Companiile reduc ritmul disponibilizărilor, iar unele grupuri, precum Ford Motor Co., își cheamă înapoi angajații, în contextul în care revenirea economică se intensifică. Este posibil ca numărul locurilor de muncă să fi înregistrat o creștere în ianuarie, după pierderea a 7,2 milioane de posturi de la începutul recesiunii, în decembrie 2007. „Ne așteptăm ca piața muncii să își revină în continuare. Tendința cererilor a fost de diminuare și estimăm ca aceasta să continue”, a declarat Dean Maki, economist în cadrul Barclays Capital Inc.