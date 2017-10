Numărul agenţilor economici a crescut la nivelul din debutul crizei economice

După o scădere dramatică

Numărul agenților economici a crescut la nivelul din debutul crizei economice

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 99,7% din totalul întreprinderilor românești, realizează peste 59% din cifra de afaceri a acestora, asigură 28% din totalul exporturilor directe ale României și furnizează 67,2% din locurile de muncă ale întreprinderilor.IMM-urile și microîntreprinderile nu reprezintă doar baza economiei naționale, ci și segmentul cel mai dinamic, mai creativ și inovativ al acesteia. Au capacitatea de a se adapta mai rapid schimbărilor, de ele depinzând în cel mai înalt grad continuitatea și dezvoltarea economică.La data de 30 iunie 2009, la șase luni de la declanșarea crizei economice, în baza de date a Registrului Comerțului figurau 1.057.578 de agenți economici considerați activi din punct de vedere juridic, din care 40.882 în județul Constanța.Până la sfârșitul anului 2010, pe fondul recesiunii, dar și al înăspririi regimului fiscal, numărul lor a scăzut cu 168.994, respectiv cu 16%. În județul nostru, au dispărut 6.278 agenți economici (15,36%).Șocul primilor doi ani de criză economică a fost treptat depășit și numărul agenților economici (în special al microîntreprinderilor, IMM-urilor și persoanelor fizice autorizate) a început să crească de la an la an, ajungând, la sfârșitul lui 2013, peste nivelul din 2009.La data de 31 martie 2014, efectivul total al agenților economici urcase la 1.079.268, fiind cu 21.690 unități, respectiv 2%, mai mare decât la 30 iunie 2009. În județul Constanța, procesul de refacere a zestrei de unități economice a fost ceva mai lent. Numărul lor continuă să fie mai mic (cu 701 unități, respectiv 1,71%).În primele trei luni ale acestui an, au fost înmatriculați 29.295 agenți economici, din care 18.195 SRL-uri și 8.222 persoane fizice autorizate. În județul Constanța au fost înființate 993 unități, din care 608 SRL-uri și 233 persoane fizice autorizate.Dar pe măsură ce se nasc firme noi, are loc și un proces de curățire a organismului economic de ceea ce nu e funcțional și eficient. În primele luni ale acestui an, au fost radiați, din Registrul Comerțului, 22.007 agenți economici, din care 914, la Constanța. Important este că soldul intrări - ieșiri este pozitiv, fapt ce asigură creșterea continuă a numărului de unități economice.