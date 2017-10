Numărul afacerilor noi din judeţul Constanţa a crescut cu 38%

1

Vai de noi

In general vorbim de afaceri care inseamna sa cumperi si sa revinzi mai scump . E si asta ceva,cineva castiga de pe urma cumparatorilor naivi. Nasol este ca daca vrei sa faci o afacere bazata pe preoductie de marfuri sau prestari de servicii,nu ai aceleasi facilitate comparabile cu oamenii din tarile UE,unde cica am fi si noi intrati. Antreprenorii se simt de parca ar da taxe de smecher organizatiilor interlope. Esti afacerist legal,esti regulat in toate felurile,de parca ai fi dusman,nu partener social si economic in dezvoltarea tarii. Pai nu ai cum sa platesti decent angajati,ca-ti ia statul banii munciti ca sa ce? Atunci,oamenii se angajeaza afara. Cum naiba de hahalerele alea de sus pretend sa fie la nivel salarial cu ce e similar in UE,cand ei nu fac de fapt pentru romani ce fac aia de afara pantru ei? Uite,muncitorii sunt platiti in afara pentru munca lor mai bine decat aici,oare de ce? Afara patronii sunt mai darnici? Nu cred asta.!