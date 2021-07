Nu toți disponibilizații de la Damen Shipyards Mangalia vor primi nouă salarii compensatorii

Consiliul organizației va lua o decizie abia după ce va primi o comunicare scrisă din partea angajatorului, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ilie Laurențiu Gobeajă – președintele Sindicatului „Navalistul“.





Referindu-se la comunicatul Ministerului Economiei, liderul sindical a declarat: „Ultimul paragraf nu are nicio legătură cu realitatea. Se creează impresia că Damen este foarte generos și va acorda nouă salarii compensatorii tuturor celor disponibilizați, ceea ce nu este adevărat.





Ne-a confirmat-o și directorul companiei, care a afirmat că se vor aplica prevederile legii, că în comunicat e o greșeală ce va fi corectată; dar acest lucru nu s-a întâmplat.”





Ilie Laurențiu Gobeajă ne-a dezvăluit un fapt incredibil: „Nu am mai avut un dialog cu reprezentanții angajatorului de mult timp. Sunt supărați pe noi de când am organizat proteste, de când am făcut sesizări la Garda de Mediu. Comunicarea nu mai există decât în scris, prin adrese. N-am mai avut întâlniri directe cu directoratul din data de 7 iunie 2021. Dialogul nu mai există! Mă îndoiesc că așa se procedează și în Olanda.”





Măsura de restructurare a locurilor de muncă din cadrul companiei Damen Shipyards Mangalia nu a fost comunicată, cum era firesc, partenerului social. Sindicatul „Navalistul“ a aflat de ea din comunicatele de presă.