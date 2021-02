Nu scăpăm de birocraţie! Contractul de colectare deşeuri reciclabile, o formalitate doar pe hârtie

În urma unor sesizări venite pe adresa redacţiei din partea unor antreprenori, care s-au trezit că le mai trebuie un contract de care nimeni nu i-a înştiinţat, ne-am adresat primăriei, Serviciului Autorizare Agenţi Economici în speranţa că vom primi vreo lămurire. Am fost îndrumaţi politicos către Serviciul Relaţii cu Publicul de unde nu am primit nicio informaţie. Ne-am deplasat la sediul din bd. Al. Lăpuşneanu unde este Serviciul de Autorizare Agenţi Economici şi am aflat că pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului există o listă cu agenţii economici autorizaţi să colecteze deşeurile reciclabile. Dacă ai şi noroc să funcţioneze site-ul cu pricina probabil că vei găsi ce te interesează. Întrebarea care se pune este: De ce nu există pe site-ul primăriei şi această informaţie pentru agenţii economici, că au nevoie de un nou contract şi ce anume trebuie să facă?



Nu ştim să reciclăm, dar nici nu vrem



Ion M. care are un mic magazin de optică medicală, ne-a spus că a sunat la câteva firme care colectează deşeuri reciclabile şi nimeni nu vrea să se încurce cu trei cartoane.





„Am câteva comenzi pe lună. Dacă strâng două cutii mari şi câteva mai mici şi plastic. Eu resturi menajere nu produc. Am contract cu Polaris pentru care plătesc 80 de lei pe lună. Pentru ce trebuie să mai am unul cu o firmă de reciclare dacă nu produc deşeuri? Dacă strânge firma de reciclare, Polarisului pentru ce să-i mai dau bani?”, a precizat Ion M., agent economic.



Un alt cititor ne-a semnalat faptul că firmele de colectare nu vin să strângă deşeurile reciclabile dacă nu este cantitate mare. „Am sunat la cinci firme şi nu vor să vină să-mi ia cutiile. Trebuie eu să mă duc la ei şi nu-mi convine. Ori stau la magazin, ori mă plimb prin oraş. Şi apoi a cui este obligaţia?A mea sau a firmei de reciclare? Statul dacă vrea să ne civilizeze să facă bine şi să-şi informeze cetăţenii, nu să se trezească în faţa faptului împlinit”, a declarat Maria C., proprietara unui magazin de bijuterii.





Practic, contractul de colectare deşeuri reciclabile nu ar trebui să implice niciun cost din partea celui care reciclează. Ba, din contră, persoana ar trebui recompensată pentru că are grijă de mediu. Dar când lucrurile merg în stil românesc, când agentul colector nu vrea sau nu poate să vină să strângă deşeul, că nu are cine, România va primi iar cartonaş roşu!





Despre ce este vorba? În 2018 Comisia Europeană avertiza România că nu se va încadra în ţinta de reciclare a deşeurilor municipale care ar fi trebuit reduse cu 50% până în 2020. Iniţiativa legislativă este foarte bună dacă vrem să trăim într-un mediu curat şi sustenabil, să reciclăm ce se poate recicla pentru a lăsa viitorului, o Planetă unde se va putea locui. Pentru că s-a făcut prea puţin în această direcţie şi mentalitatea românului e greu de schimbat, pe modelul „heirup”, sau „peste noapte”, ce nu s-a făcut în zeci de ani trebuie să se facă acum pe repede înainte. Dar nimeni nu s-a gândit profund cum va fi aplicată normativa europeană. Şi cum, de regulă, oalele sparte trebuie să le repare cineva, operatorii economici sunt acum buni de plată. Pentru că lor li se impune această măsură prin contractul de colectare deşeuri reciclabile.